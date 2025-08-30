Չինաստանում Պուտինը չի հանդիպի Ալիևին, իսկ Փաշինյանի հետ հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություն չկա

Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը խոսել է Արևելյան տնտեսական ֆորումում և Չինաստան այցի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինի աշխատանքային գրաֆիկի մասին։ «ՌԻԱ նովոստի»-ն ներկայացրել է աշխատանքային այցի հիմնական մանրամասները։
Նախագահի այցը Չինաստան տեղի կունենա օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 3-ը։ Նա կմասնակցի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովին Տյանցզինում, ապա Պեկինում կայանալիք միջոցառումներին, որոնք նվիրված են Չինաստանի ժողովրդի դիմադրության պատերազմում ճապոնական ագրեսիայի և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակին։
Չինաստանի մայրաքաղաքում Պուտինը կհանդիպի Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ։ Քննարկման թեմաների թվում են ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները, Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, Մերձավոր Արևելքի հետ կապված խնդիրները, Հարավային Աֆրիկայում կայանալիք G20 գագաթնաժողովը և Հարավային Կորեայում կայանալիք APEC գագաթնաժողովը։
ՇՀԿ-ի շրջանակներում նախատեսված են Ռուսաստանի, Չինաստանի և Մոնղոլիայի առաջնորդների եռակողմ բանակցություններ։ Այնուհետև Պուտինը կանցկացնի ավելի քան տասը երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում՝ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի, Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի, Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավքաթ Միրզիյոևի հետ։
Նախագահը նախատեսում է «ճանապարհին» հանդիպել Կամբոջայի և Նեպալի վարչապետներ Հուն Մանեթի և Շարմա Օլիի հետ։ Ռուսաստանը նաև ուսումնասիրում է Պուտինի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի երկկողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ չկան։
Թրամփը Պեկինում հոբելյանական միջոցառումների հյուրերի թվում չէր։ Չինաստանում ծրագիրն ավարտելուց հետո Պուտինը կմեկնի Վլադիվոստոկ, որտեղ կանցկացվի Արևելյան տնտեսական ֆորումը։
Դրան կմասնակցեն ավելի քան 70 երկրների ներկայացուցիչներ։ Կանցկացվեն երկկողմանի գործարար երկխոսություններ՝ Ռուսաստան – ԱՍԵԱՆ, Ռուսաստան – Հնդկաստան, Ռուսաստան – Չինաստան, Ռուսաստան – Թաիլանդ»։
