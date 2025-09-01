01/09/2025

ՊԵԿ մաքսային տեսուչին մեղադրանք է ներկայացվել

infomitk@gmail.com 01/09/2025 1 min read

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային-կետ բաժնի 4-րդ բաժանմունքի գլխավոր մաքսային տեսուչը՝ հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, իր իշխանական լիազորություններն օգտագործելով ի վնաս պետական և ծառայողական շահերի, չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները:

«Մասնավորապես՝ պարզվել է, որ 2023 թվականին քաղաքացու կողմից Վրաստանի Հանրապետությունից 1 տարի ժամկետով՝ ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով ՀՀ ներմուծված Volkswagen touareg մակնիշի տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետությունից փաստացի չարտահանվելու, ավտոմեքենան ներմուծողի բացակայության պայմաններում 2024 թվականին, վերոհիշյալ գլխավոր մաքսային տեսուչը նույն բաժանմունքի ավագ մաքսային տեսուչի անհատական մուտքանունով և գաղտնաբառով մուտք է գործել՝ «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգ, որտեղ մուտքագրել է կեղծ տեղեկություններ այն մասին, որ ժամանակավոր ներմուծված հիշյալ ավտոմեքենան արտահանվել է Հայաստանի Հանրապետությունից և մաքսային մուտքի օրդերին տվել է «փակված» կարգավիճակ: Նշվածի արդյունքում փաստացի տվյալ տրանսպորտային միջոցը մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունում և չի մաքսազերծվել, ինչպես նաև վերոհիշյալ քաղաքացին հնարավորություն է ստացել առանց ավտոմեքենան սահմանված կարգով մաքսազերծելու շահագործել Հայաստանի Հանրապետությունում:

Այսպիսով՝ ՊԵԿ պաշտոնյայի կողմից կատարված վերը նշված գործողությունների արդյունքում պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի՝ 11.234.711 ՀՀ դրամի գույքային վնաս: Այդ մասին հայտնում են Հակակոռոպցիոն կոմիտեից:

ՀՀ ՊԵԿ պաշտոնյային մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 445-րդ հոդվածի 1-ին մասով, որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը:

Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան»,- նշվում է հաղորդագրությունում:

Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գևորգ Փարսյանը դատի է տվել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 40-ամյա տղամարդուն հրազենով uպանած ու «Mercedes G63»-ով փախուստի դիմած կասկածյալն է հայտնաբերվել. Լուսանկար

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարենցավանում 68-ամյա մորը uպանած տղամարդը նախկինում նաև կնոջն է uպանած եղել. մանրամասներ

01/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան – Եվրամիություն. անդամակցությունն այլընտրանք չունի և չպետք է ունենա

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատ – Էջմիածնում ե՞րբ է սկսվելու նոյեմբերի 16-ի ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավը․ ԿԸՀ

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 2-ի աստղագուշակ․ Կգտնեք անսովոր, բայց շատ արդյունավետ լուծում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք Պակիստանն իսկապես արգելափակել է Հայաստանի հայտը ՇՀԿ-ին միանալու հարցում

01/09/2025 infomitk@gmail.com