ԵՄ-ն կարիք ունի եվրոպական թվային գործակալության՝ կիրարկման բացը լրացնելու համար. Լուսանկար

ԵՄ-ն պետք է ստեղծի եվրոպական թվային գործակալություն՝ իր ներկայիս թվային կանոնները գործնականում կիրառելու և կիրարկման առկա բացը հաղթահարելու համար, նշում են փորձագետները նոր հոդվածում։
Բրյուսելը ստեղծել է թվային տեխնոլոգիաների աշխարհի ամենախիտ կարգավորող շրջանակներից մեկը։ Մասնագետների համար ժամանակն է կենտրոնացնել կիրարկումը մեկ եվրոպական գործակալության ներքո՝ հաղթահարելու այն մասնատվածությունը, որը այժմ խոչընդոտում է դրան։
ԵՄ թվային կանոնագիրքը ներառում է ավելի քան 171 օրենք և 315 կարգավորող մարմին՝ անհարմար կառուցվածք, որը ստեղծել է կիրարկման զգալի բաց, ինչը կառուցվածքային առումով անկարող է թողել դաշինքին պահպանել իր սեփական կանոնները։
Սա է այն եզրակացությունը, որը գրել են Եվրախորհրդարանի անդամ Ակսել Վոսի (Գերմանիա/ԵԺԿ) գրասենյակի ղեկավար Կայ Զենները և անկախ տեխնոլոգիական և ժողովրդավարության վերլուծաբան Մարիա Կումենը, որոնք կողմ են թվային կիրարկման գործակալության ստեղծմանը։
Հոդվածում նշվում է, որ կիրարկման արդյունավետությունը այժմ հրատապ է, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը սկսել է կիրառել կարևորագույն թվային օրենքներ, ինչպիսիք են արհեստական բանականության մասին օրենքը, թվային ծառայությունների մասին օրենքը (DSA) և թվային շուկաների մասին օրենքը (DMA):
«Արհեստական բանականության մասին օրենքի, DSA-ի և DMA-ի կիրարկումն արագանում է, բայց դրանց կիրարկումը բաշխված է ավելի քան 300 տարբեր ԵՄ և ազգային մարմինների միջև, որոնցից շատերը չունեն անձնակազմ, փորձագիտություն կամ անկախություն՝ հետևողականորեն գործելու համար», – Euronews-ին ասել է Կումենը:
Հեղինակների համար Եվրոպական հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է այս հիմնական կանոնների կիրարկումը, ինքնին խնդրի մի մասն է, քանի որ այն միաժամանակ օրենսդրություն է մշակում, կիրարկում և գնահատում՝ միաժամանակ բանակցելով օտարերկրյա տերությունների հետ գործարքների շուրջ:
Նրանք նշում են, որ ԵՄ գործադիր մարմինը ոչ միայն դաշինքի ամենաակնառու թվային կիրարկողն է, այլև պատասխանատու է երրորդ երկրների հետ առևտրի և անվտանգության նման հարցերի շուրջ բանակցությունների համար, ինչը նրան ենթարկում է քաղաքական ճնշման կամ նույնիսկ հակված է կանխարգելիչ կերպով թերկիրառելու:
Անցյալ տարի լրատվամիջոցներում հաղորդագրություններ հայտնվեցին, որ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը լոբբինգ է արել Google-ի դեմ հակամենաշնորհային պատժամիջոցների հետաձգման համար՝ վախենալով, որ դա կարող է վտանգել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև փխրուն առևտրային զինադադարը, որը հայտնի է որպես Թըրնբերիի համաձայնագիր։
Կումենի և Զենների համար աշխարհաքաղաքական գրավման, մասնատված կառավարման, ազդեցիկ անդամ պետությունների ազգային շահերի և բավարար ռեսուրսների բացակայության համադրությունը միասին ստեղծում է կիրառման բաց, որը գործնականում ձախողում է ԵՄ թվային կանոնները։
Թվային կիրառման կենտրոնացման գաղափարը նոր չէ, բայց անցյալում բախվել է ուժեղ դիմադրության, Բրյուսելն ու ազգային մայրաքաղաքները դժկամությամբ են հրաժարվել կարգավորող լիազորություններից, իսկ անդամ պետությունները դժկամությամբ են ֆինանսավորել թանկարժեք ԵՄ նոր մարմինը։
Հոդվածը առաջարկում է եռաստիճան մոտեցում այս դիմադրությունը հաղթահարելու համար. սկսել կարճատև համագործակցության ֆորումից, որը միջնաժամկետ հեռանկարում կզիջի թվային կիրառման գործակալությանը։ Վերջինս երկարաժամկետ հեռանկարում կստանա լիովին անկախ կարգավիճակ պայմանագրերի բարեփոխումից հետո։
Հեղինակները պնդում են, որ կա գործելու ժամանակին հնարավորություն, քանի որ հանձնաժողովը պատրաստվում է սկսել ԵՄ թվային օրենսդրության լայնածավալ վերանայում հենց այն պահին, երբ դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցությունները մտնում են վճռորոշ փուլ։
«Հազվադեպ է բացվում սա կառուցվածքային կերպով շտկելու, այլ ոչ թե դեպք առ դեպք շտկելու համար», – ասաց Կումենը։ «Եթե մենք բաց թողնենք այս պահը, հաջորդ հնարավորությունը կգա միայն յոթ տարի հետո»։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ են բացահայտում 248 գրքերը Կայա Կալլասի մասին
6 հարց, որոնք կձևավորեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ժառանգությունը
Պատերազմը, Թրամփը և … խոզերը գերիշխում են Դանիայում