ԵՄ 11 երկրներ կոչ են անում վերացնել վետոն արտաքին քաղաքականության մեջ

Եվրոպական Միության 11 երկրներից բաղկացած խումբը պահանջում է քննարկել արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացում վետոյի վերացման հարցը՝ առաջարկելով անցում կատարել որակյալ մեծամասնության քվեարկության։
Այս մասին ասվում է ԵՄ դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալլասին ուղղված նամակում։
Ավստրիան, Դանիան, Բելգիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Լյուքսեմբուրգը, Նիդեռլանդները, Ռումինիան, Իսպանիան և Շվեդիան պնդում են ուսումնասիրել ԵՄ արտաքին քաղաքականության մեջ միաձայնությունից որակյալ մեծամասնության քվեարկության անցնելու գաղափարը։ «Միության մեջ կոնսենսուսի մշակույթը դրա լեգիտիմության կարևոր աղբյուր է։ Հետևաբար, մենք շարունակում ենք ձգտել կոնսենսուսի, որտեղ դա հնարավոր է», – նշել են 11 երկրները նամակում։
Երկրները նշել են, որ վետոն վերջին տարիներին բազմիցս կաթվածահար է արել ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը։ «Սակայն մենք պետք է նաև ապահովենք, որ կոնսենսուսի այս մշակույթը նպաստի, այլ ոչ թե խոչընդոտի համատեղ գործողություններին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք լեգիտիմություն, բայց ոչ իշխանություն», – ընդգծվել է Կալլասին ուղղված նամակում։
Նամակը ստորագրողները նշել են հինգ սկզբունքներ, որոնք, իրենց կարծիքով, պետք է ուղղորդեն և բարելավեն դաշինքի ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը.
– Հետևել անկեղծ համագործակցության և փոխադարձ համերաշխության սկզբունքներին
– Ավելացնել կառուցողական ձեռնպահների կիրառումը վետոյի փոխարեն
– Ձեռնպահ մնալ արտաքին քաղաքականության որոշումները կապելուց այն հարցերի հետ, որոնք «էապես կապ չունեն» քննարկվող հարցերի հետ.
– Ուսումնասիրել ԵՄ պայմանագրերի շրջանակներում միաձայնությունից որակյալ մեծամասնության անցնելու տարբերակները
– Ներկայացնել «հիմնավոր համոզիչ պատճառներ» նման քայլը խոչընդոտելու համար։
ԵՄ կանոնների համաձայն՝ արտաքին քաղաքականությունը խստորեն կարգավորվում է միաձայնության սկզբունքով, ինչը նշանակում է, որ մեկ երկիրը կարող է ցանկացած պահի կապել մյուս 26 անդամ պետությունների ձեռքերը։ Այս օրինաչափությունը բազմիցս կրկնվել է Վիկտոր Օրբանի՝ Հունգարիայի վարչապետի եղած ժամանակ։
Այսպես կոչված «անցողիկ կետը» 31-րդ հոդվածի համաձայն օգտագործելու գաղափարը՝ միաձայնությունից որակյալ մեծամասնության անցնելու համար, երկար ժամանակ քննարկման առարկա է եղել Բրյուսելում։
Այս անցումը կարող է իրականացվել յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին, այլ ոչ թե բոլոր հարցերի համար միաժամանակ։
«Passelle clause»-ը հայտնի է որպես «Paradox 22», քանի որ միաձայնությունից որակավորված մեծամասնության քվեարկությանը անցումն ինքնին կպահանջի միաձայնություն, ինչը նշանակում է, որ գաղափարի հակառակորդները անխուսափելիորեն կհաղթեն վեճում։
Համատեղ նամակում կոչ է արվում «կառուցողական» խորհրդակցությունների՝ հնարավոր վեճը լուծելու և փոխզիջման հասնելու համար։
Բաց մի թողեք
Պատերազմից ի վեր 4-րդ անգամ է մեծացնում իր թիկնազորի քանակը
Մեծ Բրիտանիայի լիբերալ դեմոկրատները նոր վերլուծական կենտրոն են ստեղծում
Պեկինը վստահեցրել է, որ թույլ չի տա Մոսկվային օգտագործել միջուկային զենք․ Ֆինլանդիայի նախագահ. Լուսանկար