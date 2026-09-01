01/09/2026

EU – Armenia

Սեպտեմբերի 1 … Գիտելիքի ճանապարհին կրկին հնչող առաջին զանգի օր

infomitk@gmail.com 01/09/2026 1 min read

Ամեն տարվա այս օրը կարծես նորից բացվում են մանկության ու երիտասարդության դռները․ դպրոցների ու համալսարանների բակերը լցվում են ծաղիկներով, սպասումով, նոր երազանքներով և ապագայի հանդեպ հավատով։

Գիտելիքը ճանապարհ է, որի վերջը երբեք չի երևում, որովհետև յուրաքանչյուր ձեռք բերված գիտելիք նոր հորիզոնների սկիզբն է։

Այս Սեպտեմբերի 1-ն ինձ համար առանձնահատուկ է նաև որպես հայր։ Իմ սիրելի դուստրը՝ Արևիկ Սարգսյանը, այսօր իր կյանքի նոր ճանապարհն է սկսում՝ որպես Եվրոպական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանողուհի։ Իսկ իմ մյուս սիրելի դուստրը՝ Էլլա Սարգսյանը, իր գիտելիքի և մասնագիտության ճանապարհն է շարունակում Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջի Քույրական բաժնում։

Թող բոլոր ուսումնառողների ընտրած ճանապարհները լինեն լուսավոր, ձեր ձեռք բերած գիտելիքները՝ ոչ միայն մասնագիտություն, այլև մարդ լինելու մեծ արվեստ։ Թող երբեք չպակասի սովորելու ցանկությունը, երազելու համարձակությունը և դժվարությունների առաջ չնահանջելու ուժը։

Այսօր բոլորիսն սիրտերը լցված են հպարտությամբ ու հուզմունքով։ Մեր երեխաներն արդեն բացում են կյանքի նոր էջերը, և ես միայն մեկ ցանկություն ունեմ՝ թող բոլորի ճանապարհին միշտ լույս լինի, որովհետև գիտելիքով զինված մարդը երբեք չի կորցնում իր ճանապարհը։

Շնորհավոր Սեպտեմբերի 1-ը՝ Գիտելիքի, դպրության և նոր սկիզբների օրը։

Սիմոն Սարգսյան

Բաց մի թողեք

Կրթված, գիտակից ու արժեհամակարգ ունեցող մարդն է ձևավորում բարեկիրթ հասարակություն

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դպրոցի որակը, ի վերջո, պետության որակն է

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ ուղերձ է հղել Գարեգին Բ-ն

01/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ 11 երկրներ կոչ են անում վերացնել վետոն արտաքին քաղաքականության մեջ

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղիշե Մելիքյանը՝ Մխիթարյանի մասին. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմից ի վեր 4-րդ անգամ է մեծացնում իր թիկնազորի քանակը

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը բավարարել է Միքայել Սրբազանի հայցն ընդդեմ Ստեփան Ասատրյանի. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com