Մի շարք հարցման արդյունքներ ու սանդղակներ՝ իրականացվել է օգոստոսի 25-ից 30-ը․ Հետաքրքիր է

Այսօր՝ սեպտեմբերի 5-ին, տեղի է ունեցել «GALLUP International Association»-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ տնօրեն Արամ Նավասարդյանի մամուլի ասուլիսը:
Ներկայացվել են քաղաքական զարգացումների, քաղաքական բանտարկյալների, վաշինգտոնյան հանդիպումների, կուսակցությունների վարկանիշների և այլ թեմաների վերաբերյալ «TriPP vs ՏՏռաս»խորագրով հարցման արդյունքները, որն իրականացվել է օգոստոսի 25-ից 30-ը:
Օրինակ հարցին՝ ըստ հրապարակված տեղեկությունների, Ադրբեջանը ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունը նշել է որպես վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման նախապայման: Ո՞ր դատողության հետ եք առավել համաձայն, հարցվածները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝
Օրինակ հարցին՝ ձեր կարծիքով այսօր Հայաստանում կան արդյոք քաղբանտարկյալներ, ու՞մ եք համար քաղբանտարկյալ, հարցվածները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝
Օրինակ հարցին՝ վաշինգտոնյան համաձայնագիրը կնպաստի արդյոք երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում, հարցվածները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝
Օրինակ հարցին՝ հռչակագրում վերահաստատվել է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը պարտավորվում են բացել հաղորդակցությունները: Այդ ջանքերը ներառում են նաև՝ Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև Հայաստանի՝ Սյունիքի մարզով հաղորդակցության ապահովումը՝ Հայաստանի համար փոխադարձ հաղորդակցական հնարավորություններով։ Ինչպես եք գնահատում Սյունիքի տարածքով ճանապարհ տրամադրել, հարցվածները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝
Օրինակ հարցին՝ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրվել է Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համատեղ հռչակագիրը։ Այն հանդիսանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրված,
համաձայնեցված տեքստի հիմք։ Ինչպես եք գնահատում այս համաձայնագրի ստորագրումը, հարցվածները պատասխանել են հետևյալ կերպ՝
