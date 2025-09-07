Ավշարի Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել

Արարատի մարզի Ավշար բնակավայրում արտառոց դեպք է տեղի ունեցել։ ԱԺ նախկին պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի (Ավշարի Արայիկ) եղբոր՝ նշված համայնքի նախկին ղեկավար Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել։
Գրիգորյանը տեղի ունեցածի կապակցությամբ դիմել է ոստիկանություն։
Ներքին գործերի նախարարությունից հաստատեցին մեր տեղեկությունը՝ հայտնելով հետեւյալը․ «Հաղորդում ենք ստացել, պատերին գրառումներ կատարած անձը հայտնաբերվել է»։ Նշենք, որ Սուրիկ Գրիգորյանն անցնում է քրեական եւ քաղաքացիական գործերով։ Այս տարվա մայիսին նրան Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կալանավորել էր, ապա խափանման միջոցը փոխել:
Հակակոռուպցիոն դատարանն էլ վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը, որով բռնագանձման պահանջ էին ներկայացրել Սուրիկ Գրիգորյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից։
Բաց մի թողեք
Ապագա իշխանությունը Նիկոլից սովորելու բան ունի, «նիկոլիզմն» արմատախիլ է արվելու
Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է գաղտնի ու բացահայտ ծառեր կտրել մայրաքաղաքում
Սա ի՞նչ է էլի… Ալեն Սիմոնյանի անդրադարձը Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցածին