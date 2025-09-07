07/09/2025

Ավշարի Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել

07/09/2025

Արարատի մարզի Ավշար բնակավայրում արտառոց դեպք է տեղի ունեցել։ ԱԺ նախկին պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի (Ավշարի Արայիկ) եղբոր՝ նշված համայնքի նախկին ղեկավար Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել։

Գրիգորյանը տեղի ունեցածի կապակցությամբ դիմել է ոստիկանություն։

Ներքին գործերի նախարարությունից հաստատեցին մեր տեղեկությունը՝ հայտնելով հետեւյալը․ «Հաղորդում ենք ստացել, պատերին գրառումներ կատարած անձը հայտնաբերվել է»։ Նշենք, որ Սուրիկ Գրիգորյանն անցնում է քրեական եւ քաղաքացիական գործերով։ Այս տարվա մայիսին նրան Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կալանավորել էր, ապա խափանման միջոցը փոխել:

Հակակոռուպցիոն դատարանն էլ վարույթ է ընդունել Գլխավոր դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը, որով բռնագանձման պահանջ էին ներկայացրել Սուրիկ Գրիգորյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից։

