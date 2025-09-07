07/09/2025

Թրամփի ազդանշանն աշխարհին

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության անվանափոխումը պատերազմի նախարարություն պետք է ազդանշան դառնա աշխարհի համար Վաշինգտոնի ուժի մասին։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։«Անվանափոխումը հաղթանակի և ուժի ազդանշան է ուղարկում», – բացատրել է նախագահը:

Պետության ղեկավարի խոսքով՝ ԱՄՆ-ն քսան տարով առաջ է բանակի համալրման ոլորտում մյուս երկրներից:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 9-ին ամերիկյան քաղաքականության բուլդոզերը կարող է հրաման տալ հրթիռային հարվածներ հասցնել Վենեսուելայի խորքը

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել են Կիևը. հրդեհվել է կառավարության շենքը. Լուսանկար

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ապոկալիպսիս հիմա». Թրամփը ռազմական թեմաներով հրապարակում է արել․ Լուսանկար

07/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

100-ամյակին հաշված օրեր են մնացել. Սեպտեմբերի 30-ին Հենրիկ Մալյանը կդառնա 100-տարեկան. Լուսանկարներ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միացյալ Նահանգները կշարունակի՞ գլխավորել եվրաատլանտյան աշխարհը, թե …

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի զգուշավորությունը պայմանավորված է ռուս-ադրբեջանական լարվածությամբ

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր պարտքն է վերջ տալ Բաքվի «Արևմտյան Ադրբեջանի» քարոզչությանը

07/09/2025 infomitk@gmail.com