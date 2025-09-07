Թրամփի ազդանշանն աշխարհին

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության անվանափոխումը պատերազմի նախարարություն պետք է ազդանշան դառնա աշխարհի համար Վաշինգտոնի ուժի մասին։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։«Անվանափոխումը հաղթանակի և ուժի ազդանշան է ուղարկում», – բացատրել է նախագահը:
Պետության ղեկավարի խոսքով՝ ԱՄՆ-ն քսան տարով առաջ է բանակի համալրման ոլորտում մյուս երկրներից:
