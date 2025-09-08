08/09/2025

Ֆրանսիայի կառավարությունը հրաժարական կտա. 364 պատգամավոր անվստահություն են հայտնել

Ֆրանսիայի գործող վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությունը խորհրդարանում քվեարկության արդյունքների համաձայն հրաժարական կտա։

364 պատգամավոր անվստահություն է հայտնել կառավարությանը՝ նրա առաջարկած խնայողության միջոցառումների պատճառով։ Միայն 194 խորհրդարանական է քվեարկել ի պաշտպանություն։

Հեռարձակումը իրականացվել է X սոցիալական ցանցի Ազգային ժողովի էջում։

Բայրուի կաբինետը ձևավորվել է 2024 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Այսպիսով, այն գոյություն է ունեցել ինը ամսից էլ պակաս։

