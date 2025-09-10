ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը (ODIHR) հրաժարվել է դիտորդներ ուղարկել հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում կայանալիք ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Մարիա Թելալիանը։
Նրա խոսքով՝ Վրաստանը վերջին պահին է դիտարկման հրավեր ուղարկել, երբ քվեարկության օրվան մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ էր մնացել։ «Ընտրությունների թափանցիկ և արժանահավատ դիտարկումը մանրակրկիտ պատրաստություն է պահանջում», – նշել է ԵԱՀԿ պաշտոնյան։
Բաց մի թողեք
Չեխիայի հատուկ ծառայությունները բելառուսական լրտեսական ցանց են հայտնաբերել
Վրաստանում լարված իրավիճակ է
ԱՄՆ-ում ակտիվիստները հարամել են Թրամփի ճաշը․ Տեսանյութ