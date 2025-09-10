10/09/2025

ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

infomitk@gmail.com 10/09/2025 1 min read

ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը (ODIHR) հրաժարվել է դիտորդներ ուղարկել հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում կայանալիք ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Մարիա Թելալիանը։

Նրա խոսքով՝ Վրաստանը վերջին պահին է դիտարկման հրավեր ուղարկել, երբ քվեարկության օրվան մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ էր մնացել։ «Ընտրությունների թափանցիկ և արժանահավատ դիտարկումը մանրակրկիտ պատրաստություն է պահանջում», – նշել է ԵԱՀԿ պաշտոնյան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեխիայի հատուկ ծառայությունները բելառուսական լրտեսական ցանց են հայտնաբերել

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում լարված իրավիճակ է

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում ակտիվիստները հարամել են Թրամփի ճաշը․ Տեսանյութ

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 11-ի աստղագուշակ․ Հիշե՛ք, որ նույնիսկ փոքր գործերը պահանջում են ուշադրություն

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քննարկում ենք ժամկետների հարցը». Նիկոլ Փաշինյանը՝ Վեհարանը ազատելու մասին

10/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայի հատուկ ծառայությունները բելառուսական լրտեսական ցանց են հայտնաբերել

10/09/2025 infomitk@gmail.com