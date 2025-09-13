13/09/2025

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

Իմ համբերությունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ սպառվում է։ Եվ արագ:

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox New-ի հետ հարցազրույցի ժամանակ՝ կասկած հայտնելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է լուծել ուկրաինական ճգնաժամը հիմա:

Թրամփը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական բանկերի նկատմամբ և բարձրացնել առևտրային սակագները. «Մենք պատրաստվում ենք շատ խիստ պատժամիջոցներ կիրառել բանկերի դեմ, ինչպես նաև հարվածել նավթի և առևտրային մաքսատուրքերին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեւանգել են Լեհաստանի վարչապետ ի կնոջը՝ Մալգոժատե Տուսկին պատկանող Lexus ավտոմեքենան․ Լուսանկար

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ-ն չի դիտարկի Վրաստանի ՏԻՄ ընտրությունները

10/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com