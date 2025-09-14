14/09/2025

Վրաստանում ձերբակալվել է ևս մի քանի պաշտոնյա, այդ թվում՝ Պաշտպանության նախկին նախարարը

14/09/2025

Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն ձերբակալվել է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և փողերի լվացման մեղադրանքով, իսկ «Միացյալ ազգային շարժում» կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է կաշառք խոստանալու և կառավարությունը տապալելու կոչ անելու համար:

Վրաստանի դատարանը խափանման միջոց է ընտրել նախկին պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեի համար՝ կալանքի տեսքով, հաղորդում է Interpressnews-ը։

Բացի այդ, «Միացյալ ազգային շարժում» կուսակցության առաջնորդ Լևան Խաբեշվիլին կալանավորվել է, հաղորդում է Rustavi 2-ը։

Interpressnews-ի փոխանցմամբ՝ Բուրչուլաձեի պաշտպանությունը պահանջել է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակել, սակայն դատավորը չի համաձայնել և բավարարել է մեղադրող կողմի միջնորդությունը։

Ինչպես բացատրել է դատարանը, կա վտանգ, որ կկատարի նոր հանցագործություններ, կճնշի վկաներին և կվերացնի ապացույցները։

Վրացական հեռուստաալիքը նաև հաղորդում է, որ Խաբեշվիլիի հետ միասին ձերբակալվել է նախկին գլխավոր դատախազ Մուրթազա Զոդելավան, որը հետո ազատ է արձակվել 25 հազար լարի (9,3 հազար դոլար) գրավի դիմաց։

