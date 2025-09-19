19/09/2025

Ալբանիայի խորհրդարանում ԱԲ նախարարի ելույթից հետո շշեր և Սահմանադրության օրինակներ են նետել վարչապետի վրա

Աշխարհի առաջին արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված «նախարարը» ելույթ է ունեցել Ալբանիայի խորհրդարանում, հաղորդում է Associated Press-ը։

Վարչապետ Էդի Ռաման բոտը ներկայացրել է որպես իր կառավարության թափանցիկության և նորարարության նկատմամբ նվիրվածության խորհրդանիշ։

«Նախարարը» ներկայացել է որպես կին՝ ավանդական ալբանական հագուստով։

«Սահմանադրությունը խոսում է ժողովրդին ծառայող հաստատությունների մասին։ Այն չի խոսում քրոմոսոմների, մարմնի կամ արյան մասին»,- հայտարարել է ավատարը երկու մեծ էկրաններից հեռարձակված երեքրոպեանոց ելույթում։

Արհեստական ինտելեկտի նախարարի խոսքով՝ Սահմանադրությունը «խոսում է պատասխանատվության, հաշվետվողականության, թափանցիկության և խտրականությունից զերծ ծառայության մասին»։

«Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես այս արժեքները մարմնավորում եմ նույնքան խստորեն, որքան իմ ցանկացած գործընկեր և գուցե նույնիսկ ավելի խիստ»,- հավելել է արհեստական կերպարը։

Ընդդիմադիր պատգամավորները, սակայն, կտրուկ քննադատել են նորարարությունը՝ պնդելով, որ ծրագիրը իրականում թույլ է տալիս կառավարությանը թաքցնել կոռուպցիան։ Նախարարի ելույթից հետո ընդդիմությունը շշեր և Սահմանադրության օրինակներ է նետել վարչապետի վրա:

Նախկինում հաղորդվել էր, որ Ալբանիան դարձել է աշխարհում առաջին երկիրը, որը նշանակել է արհեստական ինտելեկտի նախարար։ Դիելլա անունով վիրտուալ պաշտոնյան, որը ալբաներենից թարգմանաբար նշանակում է «արև», ներկայացվել է վարչապետ Էդի Ռամայի կողմից Տիրանայում կայացած Սոցիալիստական կուսակցության համագումարում։

Ռամայի խոսքով՝ Դիելլան պատասխանատու կլինի պետական գնումների, կոռուպցիայի և թափանցիկության գնահատման, ինչպես նաև նախարարություններից ու բյուջետային հաստատություններից որոշումներ ստանալու համար։

