Իսրայելը ներխուժեց Սիրիա

Իսրայելական ուժերը մտել են Սիրիայի հարավում գտնվող Քունեյտրա նահանգ և իրականացրել մաքրման գործողություն:
Այս մասին հաղորդում է «Սիրիա» հեռուստաընկերությունը։
Իսրայելական բանակը նաև անցակետ է տեղադրել գյուղի մուտքի մոտ և խուզարկել է մի քանի քաղաքացիական մեքենաներ։
