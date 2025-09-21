21/09/2025

Երևանի Բժշկական համալսարանի աշխատասենյակներից մեկում հրդեհ է բռնկվել

21/09/2025

Սեպտեմբերի 21-ին, ժամը 19։04-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Բժշկական համալսարանի աշխատասենյակներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երեք մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է լաբորատորիայում։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 19։50-ին, մարվել՝ 20։14-ին։

Մեկ անձ հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։

