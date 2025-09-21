Սեպտեմբերի 21-ին, ժամը 19։04-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Բժշկական համալսարանի աշխատասենյակներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։
Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից երեք մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է լաբորատորիայում։
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 19։50-ին, մարվել՝ 20։14-ին։
Մեկ անձ հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։
