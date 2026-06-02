Առևտրի հարցերով Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հավանություն են տվել ԱՄՆ-ի հետ Թուրնբերիի սակագնային համաձայնագրին. Լուսանկար

Եվրոպական խորհրդարանը քայլեր է ձեռնարկում ԱՄՆ-ի արտադրանքի վրա սակագների իջեցման ուղղությամբ:
Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի պատգամավորները երեքշաբթի օրը հավանություն են տվել քաղաքական համաձայնագրին՝ ԱՄՆ-ի արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքների վրա սակագների իջեցման վերաբերյալ։
Քվեարկությունը կարևոր քայլ է այսպես կոչված Թուրնբերիի համաձայնագրի ԵՄ կողմի իրականացման և տրանսատլանտյան առևտրային լարվածության մեղմացման գործում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված հուլիսի 4-ի վերջնաժամկետից առաջ։ Համաձայնագիրն ընդունվել է 31 կողմ, վեց դեմ և երեք ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Համաձայնագրի համաձայն՝ Բրյուսելը կվերացնի հարյուրավոր ամերիկյան ապրանքների վրա սակագները՝ միաժամանակ ընդունելով ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանման վրա 15% ընդհանուր սակագին։
ԵՄ բանակցողները ամիսներ շարունակ վիճաբանել են, նախքան սակագների վերացման պայմանների վերաբերյալ համաձայնության գալը, որը կնքվել է Ստրասբուրգում անցյալ ամիս։
Խորհրդարանի և Խորհրդի միջև քաղաքական համաձայնագիրը լիազորում է Հանձնաժողովին կասեցնել ԱՄՆ-ին տրված առևտրային զիջումները, եթե այն որոշի, որ Վաշինգտոնը չի կատարում իր պարտավորությունները։
Օրինակ, Հանձնաժողովը կարող է որոշել կասեցնել համաձայնագիրը, եթե ԱՄՆ-ն շարունակի 50% մաքսատուրքեր սահմանել հարյուրավոր լրացուցիչ պողպատե և ալյումինե արտադրանքի վրա Turnberry-ից հետո, ինչը Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դատապարտել են որպես համաձայնագրի խախտում։
Այնուամենայնիվ, կասեցումը ավտոմատ կամ պարտադիր չէ Հանձնաժողովի համար։
Այլ դրույթների թվում են պաշտպանության կետը, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին սահմանափակել ԱՄՆ-ից մաքսատուրք չպահանջող ներմուծումը, եթե ցույց տրվեն միասնական շուկայի խեղաթյուրումներ, համաձայնագրի իրականացման ավելի ուժեղ մոնիթորինգի մեխանիզմներ։
«Մարտի ավարտի» կետը նախատեսում է համաձայնագրի ժամկետի ավարտ 2029 թվականի դեկտեմբերին։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դեռ պետք է վերջնական քվեարկություն անցկացնեն համաձայնագրի վերաբերյալ Ստրասբուրգում հունիսի 16-ին կայանալիք լիագումար նիստում։
