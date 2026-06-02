Կայա Կալլասը առաջարկում է ԵՄ-ի դերը Իրանի հետ հրադադարի բանակցություններում

ԵՄ-ն զգուշորեն խուսափել է Թեհրանի հետ ԱՄՆ-Իսրայել հակամարտության մեջ ցանկացած ուղղակի ռազմական դերակատարումից։
Եվրամիությունը կարևոր դեր ունի Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև երկարատև հրադադարի ապահովման գործում, որը կլուծի Թեհրանի միջուկային նկրտումների վերաբերյալ մտահոգությունները, հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։
«ԵՄ-ի ռազմածովային գործողություններից մինչև դժվարությամբ ձեռք բերված միջուկային փորձագիտություն, ԵՄ-ն կարող է կոնկրետ դերակատարում ունենալ ցանկացած համաձայնագրի կայունության ապահովման գործում», – ասել է Կալլասը երկուշաբթի օրը տարածված մեկնաբանություններում, երբ նա մեկնել էր Իսլամաբադ՝ Պակիստանի ղեկավարության հետ հանդիպելու։
Կալլասի այցը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև մարտական գործողությունները դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու վերաբերյալ անկայուն համաձայնագրի կնքումից մի քանի օր անց, որը գործնականում փակ է եղել մոտ երեք ամիս՝ առևտրային նավերի դեմ Իրանի կողմից հարձակումների սպառնալիքների պատճառով։
Եվրոպական երկրները և Մեծ Բրիտանիան զգուշորեն խուսափել են իրանական հակամարտության մեջ ցանկացած ուղղակի ռազմական դերակատարումից, և նրանց մերժումը՝ թույլ չտալ, որ մայրցամաքում ամերիկյան բազաները օգտագործվեն մարտական գործողությունների համար, մեծ տրանսատլանտյան լարվածություն է առաջացրել, ինչը հիասթափեցրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։
Այնուամենայնիվ, Կալլասը պնդում էր, որ ԵՄ-ն, որը մեծ դեր է խաղացել Իրանի հետ այժմ չեղյալ հայտարարված չտարածման համաձայնագրի՝ Համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրի (JCPOA) շուրջ բանակցություններում, այժմ կարող է առաջ շարժվել՝ օգնելու ամրապնդել հրադադարը և լուծել միջուկային հարցերը։
«Պակիստանի օգնությամբ այժմ ընթանում է թույլ դիվանագիտական ճնշում ԱՄՆ-Իրան հրադադարը երկարաձգելու և նեղուցը վերաբանալու համար», – ասաց նա Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի, արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Իշաք Դարի և Պաշտպանության ուժերի գլխավոր ֆելդմարշալ Սայեդ Ասիմ Մունիրի հետ հանդիպումներից առաջ։
«Սակայն ցանկացած ժամանակավոր համաձայնագրի պետք է հաջորդեն միջուկային հարցի, հրթիռների, միջնորդների և այլ հարցերի շուրջ ավելի խորը բանակցություններ», – ավելացրեց Կալլասը։
Իրանի միջուկային հետազոտական հաստատությունները վնասվել են ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածների հետևանքով, բայց հարստացված ուրանի պաշարները, որոնք կարող են զենք դառնալ, մնում են երկրում։ Վիեննայում գտնվող Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը նախկինում կարևոր դեր է խաղացել Իրանի միջուկային ծրագրի մոնիթորինգի գործում։
Սակայն, քանի որ Թրամփը դժգոհ է Իրանի պատերազմի հարցում Եվրոպայի դիրքորոշումից, պարզ չէ, թե ինչ դեր (եթե ընդհանրապես) կտրամադրի ԱՄՆ-ն եվրոպական իշխանություններին հետհակամարտական բանակցություններում։
Դարի գրասենյակի կողմից հանդիպման արդյունքների ընթերցման մեջ չի նշվել Եվրոպայի ապագա դերը բանակցություններում։
