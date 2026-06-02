Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով, իսկ Հայաստա՞նը

Մոլդովայի ԵՄ անդամակցության «Բ պլանը» Ռումինիային միանալն է:
Օսմոչեսկուն պնդում է, որ Մոլդովայի նպատակը մնում է ԵՄ անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը մինչև 2028 թվականի վերջը
Մոլդովան կքննարկի հարևան Ռումինիայի հետ վերամիավորման հարցը, եթե ԵՄ անդամակցության իր ճանապարհը խոչընդոտվի կամ արգելափակվի, Euractiv-ին տված հարցազրույցում ասել է երկրի փոխվարչապետ Եվգեն Օսմոչեսկուն։
Օսմոչեսկուն, որը պաշտոնը ստանձնել էր անցյալ տարվա նոյեմբերին, Ռումինիայի հետ վերամիավորումը որակել է որպես հնարավոր տարբերակ, եթե Մոլդովայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը կանգ առնի 2028 թվականից հետո։
«Սա Բ պլանն է», – ասել է նա։
Նրա խոսքերը հնչում են այն ժամանակ, երբ Քիշնևը պնդում է անդամակցության վերաբերյալ իր առաջին բանակցային «խմբի» բացման վրա, իրականացնելով համապատասխանություն ԵՄ օրենսդրությանը և ձգտելով պահպանել թափը՝ Ռուսաստանի աճող ճնշման պայմաններում։
Օսմոչեսկուն, սակայն, պնդել է, որ Մոլդովայի նպատակը մնում է ԵՄ անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը մինչև 2028 թվականի վերջը։ Միայն այդ գործընթացի կանգառի դեպքում քաղաքական առաջնորդները լրջորեն կքննարկեն այլընտրանքները։
Հարցին, թե արդյոք Մոլդովան կարող է խոչընդոտվել իր անդամակցության հայտի՝ Ուկրաինայի հետ կապված լինելու պատճառով, Օսմոչեսկուն ընդգծեց, որ ընդլայնումը պետք է մնա արժանիքների վրա հիմնված, բայց ասաց, որ Քիշնևը շտապ կարիք ունի Բրյուսելի կողմից իրական առաջընթացի։
«Մենք պետք է ազդանշան ուղարկենք բնակչությանը», – ասաց նա՝ մատնանշելով Ռուսաստանի շարունակական հիբրիդային գործողությունները, որոնք ուղղված են ԵՄ ինտեգրման աջակցությունը խաթարելուն։
Անցյալ տարվա մարտին Ուկրաինայի Դնեստր հիդրոէլեկտրակայանի վրա Ռուսաստանի հարվածը հանգեցրեց նավթի արտահոսքի, որը աղտոտեց Դնեստր գետը, որը Մոլդովայի և հարավարևմտյան Ուկրաինայի համար ջրի հիմնական աղբյուր է։
Օսմոչեսկուն ընդունեց, որ իր երկիրը չունի Ուկրաինայի նման կարողություններ՝ դիմակայելու երկարատև ռազմական ճնշմանը։ «Մենք այնքան դիմացկուն չենք, որքան ուկրաինացիները», – ասաց նա։ «Մենք չունենք ռազմական արդյունաբերություն։ Մենք չունենք ռազմական արտադրություն։ Մենք չունենք բանակ, որը համեմատելի լինի ուկրաինականի հետ»։
Euractiv-ը անցյալ շաբաթ հաղորդել էր, որ Եվրոպական հանձնաժողովը սպասում էր, որ Ուկրաինայի և Մոլդովայի ԵՄ անդամակցության վերաբերյալ բանակցային գլուխների առաջին հիմնարար «խմբավորումը» կբացվի հունիսի 16-ին։
«Եթե հունիսին մենք սկսենք բանակցությունները, դա կլինի հստակ ազդանշան», – ասաց նա: «Դա է այն, ինչին մենք ձգտում ենք»։
Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով։
Փոխվարչապետը նաև աջակցել է աստիճանական ինտեգրման կամ ասոցացված անդամակցության ձևերի շուրջ քննարկումներին, ինչպիսին վերջերս առաջարկել էր Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Մերցի առաջարկի համաձայն՝ «ասոցացված անդամի» կարգավիճակը թեկնածու երկրին իրավունք կտա մասնակցել ԵՄ առաջնորդների և նախարարների խորհուրդներին՝ առանց քվեարկելու իրավունքի։
Օսմոչեսկուն ասել է, որ Մոլդովային դաշինքին մոտեցնող ցանկացած միջանկյալ քայլ կօգնի ամրապնդել բարեփոխումները և վստահեցնել ընտրողներին։
Երբ հարցրել են, թե արդյոք սա երկրները կթողնի անորոշ վիճակում, ինչպես պնդում են քննադատները, Օսմոչեսկուն ասել է, որ դա պետք է դիտարկել որպես թեկնածու երկրի համար «ավելի շատ աշխատելու» հնարավորություն: «Մենք տնային աշխատանք ունենք անելու, այն պետք է արվի», – ասել է նա։
Նախարարը բացահայտորեն աջակցել է Ռումինիայի հետ վերջնական միավորման հնարավորությանը, եթե Մոլդովայի ԵՄ-ին անդամակցելու նկրտումները խափանվեն։
Հարցին, թե արդյոք նման քայլը հիմնարար կերպով կվերաձևավորի Մոլդովայի ինքնությունը, Օսմոչեսկուն պնդեց, որ մոլդովացիների մեծ մասն արդեն իսկ սերտ մշակութային և ընտանեկան կապեր ունի Ռումինիայի հետ, մինչդեռ շատերն ունեն Ռումինիայի քաղաքացիություն։
Մոլդովայում, որտեղ երկրի 2.4 միլիոն բնակչությունից մոտ 850,000-ը ունեն ռումինական անձնագրեր, վերամիավորման աջակցությունը կազմում է մոտ 40%, մինչդեռ Ռումինիայում՝ մոտ 70%։
«Կա ծախս», – ընդունեց նա։ «Դա պետք է կրեն Ռումինիան և ԵՄ-ն։ Սակայն այդ ծախսը այնքան մեծ չի լինի, որքան նախկին [Արևելյան և Արևմտյան] Գերմանիայի միավորման դեպքում»։
«Պետք է հաշվի առնել», – ասաց նա, երբ հարցրին, թե արդյոք 2028 թվականը կարող է դառնալ վերագնահատման պահ։ «Հենց դա էլ ասաց նախագահը»։
