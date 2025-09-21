Կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի․ ԱՄՆ դեսպանատուն

ԱՄՆ-ում գտնվելու ընթացքում բռնարարք, կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի և վիզա ստանալու հետագա հնարավորություններից զրկման։
Այս մասին հայտնում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունից։
«Միացյալ Նահանգներում ընդգծված մոտեցում է դրսևորվում օրենքների ու հասարակական կարգի պահպանության հարցում, և օտարերկրացիներից ևս ակնկալվում է հետևել ԱՄՆ բոլոր օրենքներին»,-նշվում է հաղորդագրության մեջ։
Բացի այդ, եթե անձը սահմանված ժամկետից երկար է մնացել Միացյալ Նահանգներում, նրան կարող են արտաքսել, կամ վերջինս կարող է մշտապես զրկվել ԱՄՆ հետագայում մուտք գործելու հնարավորությունից։
