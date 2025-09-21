21/09/2025

Կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի․ ԱՄՆ դեսպանատուն

infomitk@gmail.com 21/09/2025 1 min read

ԱՄՆ-ում գտնվելու ընթացքում բռնարարք, կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի և վիզա ստանալու հետագա հնարավորություններից զրկման։

Այս մասին հայտնում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունից։

«Միացյալ Նահանգներում ընդգծված մոտեցում է դրսևորվում օրենքների ու հասարակական կարգի պահպանության հարցում, և օտարերկրացիներից ևս ակնկալվում է հետևել ԱՄՆ բոլոր օրենքներին»,-նշվում է հաղորդագրության մեջ։

Բացի այդ, եթե անձը սահմանված ժամկետից երկար է մնացել Միացյալ Նահանգներում, նրան կարող են արտաքսել, կամ վերջինս կարող է մշտապես զրկվել ԱՄՆ հետագայում մուտք գործելու հնարավորությունից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի ժամանակ հպարտ էի գալիս տղերքի մոտ, հիմա՝ մի քիչ գլուխս խոնարհ. Ռոմիկ Մխիթարյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է

21/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը չի կատարելու Թրամփի պահանջը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկախությունը վտանգված է, ժամանակն է ոչ միայն շնորհավորել Անկախության տոնը, այլև թիկունք կանգել. Զուրաբյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաղթանակող Հայաստանն այլընտրանք չունի … Չարիքից ազատագրված և անեծքազերծ Հայաստան․ Բագրատ Սրբազան

21/09/2025 infomitk@gmail.com