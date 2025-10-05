05/10/2025

Խոշոր ավտովթար՝ Սյունիքի մարզում․ կա 6 վիրավոր. Նոր մանրամասներ՝ Երևան-Երասխ ճանապարհի վթարից, տուժածներ կան․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 05/10/2025 1 min read

Այսօր՝ հոկտեմբերի 5-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։

Ժամը 11։45-ի սահմաններում Կապան քաղաքում բախվել են Սյունիքի մարզի բնակիչ 43-ամյա Արտյոմ Շ․-ի վարած «Jeep» մակնիշի և Երևանի բնակիչ 33-ամյա Նարեկ Մ․-ի վարած «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով 2 ավտոմեքենաներն էլ դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարե պարսպին և երկաթե աղբարկղին։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդները և ուղևորներ, Սյունիքի մարզի բնակիչներ 37-ամյա Ռաջի Բ․-ն, 43-ամյա Գարիկ Ն․-ն, 44-ամյա Արմեն Ի․-ն, Կոտայքի մարզի բնակիչ 31-ամյա Վարսենիկ Օ․-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Կապան» բժշկական կենտրոն։

Հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները և տեղում իրականացրել հերթապահություն։

Blog Image

Հոկտեմբերի 5-ին, ժամը 08։31-ին Արարատի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Երասխ ավտոճանապարհին՝ Մասիսի կամրջի մոտակայքում, տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ կան տուժածներ։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի 13-րդ կմ-ին բախվել են «KIA», «Mercedes-Benz» և «SKODA» մակնիշների ավտոմեքենաները։

Չորս ուղևոր հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։

Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները, փակել գազի բալոնների փականները և «SKODA» մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդին պատգարակով մոտեցրել շտապօգնությանը․ տուժածը հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Տաշիրում 18-ամյա աշակերտին սպանած անձը հայտնաբերվել է. նոր մանրամասներ

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաքվե» շարժումը նախաձեռնել է կենսաթոշակները 50 տոկոսով բարձրացնելու շարժում

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

82-ամյա Միշա Գրիգորյանը ինքնասպանության փորձ կատարելուց հետո ստիպված լքում է Հայաստանը

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Չափում են համաքաղաքացիների համբերությունը՝ ինչքան կդիմանան այս փորձությանը

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետական ապարատի աշխատավարձը վերանայելու նախագիծը մեր սեղանին է, սակայն, վախենում ենք հասարակության արձագանքից

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասել է՝ մի հատ կարդա, տես Հայաստանում թուրքական աշխարհը ոնց ենք կառուցելու․ Լուսանկար

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիմ Քարդաշյանը կտրուկ փոխել է իմիջը՝ կարճ կեղծամով․ Լուսանկարներ

05/10/2025 infomitk@gmail.com