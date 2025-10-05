Կցանկանայի՞ք, որ մեր երկրում ընդհանրապես ձմեռ չլիներ. Սուրենյան

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հարց է հրապարակել՝ ուղղված քաղաքացիներին:
«Կցանկանայի՞ք, որ մեր երկրում ընդհանրապես ձմեռ չլիներ»,- գրել է Սուրենյանը՝ ըստ ամենայնի ակնարկելով սպասվող տաք եղանակի մասին:
