05/10/2025

Հրահանգը տրվում է ԱԺ-ի ամբիոնից՝ նախապես ձևակերպված հարցը գրում, տալիս են ուսապարկերից մեկին

infomitk@gmail.com 05/10/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն իր ընդդիմախոսների, իրեն խանգարողների, իր իշխանության համար պոտենցիալ վտանգ ներկայացնողների դեմ պայքարի արդեն հստակ մշակված մեխանիզմ ունի: Դա ծավալում է օգտագործելով  ԱԺ ամբիոնը, որտեղից հրապարակային հրահանգներ է իջեցնում իր թիմին և իրավապահներին:

Այն  մարդիկ, ովքեր իրենց կամային, ընդդիմադիր հայացքներով ու գործողություններով նրան դուր չեն գալիս և պոտենցիալ վտանգ են  ներկայացնում  նրա համար, ինչ որ պահի դառնում են իր թիրախը: Իր հերթական ապօրինի գործողությունների մասին նա նախ գրում է ֆեյսբուքյան իր էջում, հետո խոսում է ԱԺ-ի ամբիոնից՝ նախապես կազմակերպված հարցը գրում տալիս են ուսապարկերից մեկին: Վերջինս կմկմալով կամ սահուն հնչեցնում է հարցը, որ «առաջնորդը» իր վերաբերմունքն արտահայտի անկաշկանդ և իր ձեռքի տակ գտնվող պատժիչ ու վարկաբեկիչ մեքենան խոդ տան:

Հետո գործի է անցնում ֆեյքերի ՊՈԱԿ-ը, ՔՊ-ական ստատուսչիների խումբը … Ապա իրավապահները սրանց հրապարակումների հիման վրա սկսում են «ուսումնասիրությունները»: Դա է պատճառը, որ Փաշինյանը ԱԺ ամբիոնից հանկարծ «հիշեց», որ Գյումրիում ընտրակաշառք են բաժանել, ՔՊ-ականները «հիշեցին» Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը Ռուսաստան- Բելառուս միությանը միանալու մասին: Պատժիչ մեքենան էլ սկսեց «աշխատել»:

Չէ որ Փաշինյանն արդեն բառացիորեն հայտարարել է, որ Ղուկասյանը պետք է դուրս շպրտվի ոչ միայն Գյումրու քաղաքապետարանից, այլև հասարակական կյանքից։

Բայց Ղուկասյանին դուրս շպրտելն այդքան հեշտ բան չէ, ուստի նա ստիպված խոսում է նախ ԱԺ-ի ամբիոնից՝ փորձելով շոշափել հանրության տրամադրությունները և իր լսարանին պատրաստել նոր գրոհներ կազմակերպելուն,  որպեսզի մի գեղեցիկ օր՝ մինչև 2026 թվականի ընտրությունները, Նիկոլի իրավապահ համակարգը գնա Ղուկասյանի հետևից։ Եվ իրենց վերարտադրության համար մի խոսչընդոտ վերացնեն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնարավո՞ր չէր Ադրբեջանի հետ համաձայնությամբ բարձրաստիճան բոլոր նախկին զինվորականների համար ապահովել ելք

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր տունն «օրհնած սրբազանին», մեր ընտանիքի անդամներին ենք դատում, արգելում խոսել «մեր տանը»

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստիպված ենք այս իշխանությունների օրոք յուրացնել մի կերպ գոյություն քարշ տալու «արվեստը»

05/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը՝ Ռուսաստանի հարվածների պատճառով, կործանիչներ է օդ բարձրացրել

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չափում են համաքաղաքացիների համբերությունը՝ ինչքան կդիմանան այս փորձությանը

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետական ապարատի աշխատավարձը վերանայելու նախագիծը մեր սեղանին է, սակայն, վախենում ենք հասարակության արձագանքից

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասել է՝ մի հատ կարդա, տես Հայաստանում թուրքական աշխարհը ոնց ենք կառուցելու․ Լուսանկար

05/10/2025 infomitk@gmail.com