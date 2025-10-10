10/10/2025

«Ես նախկին չեմ ունեցել». Գոռ Հակոբյանն ու Հրուշ Մնոյանը ինստագրամյան թրենդ են նկարել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/10/2025 1 min read

Դերասան Գոռ Հակոբյանն ու կինը՝ բլոգեր Հրուշ Մնոյանն ինստագրամյան նոր՝ «Անհարմար հարցեր» թրենդն են նկարել, որի ժամանակ կինն ամուսնուն անհարմար հարցեր է տալիս՝ արագ պատասխանի ակնկալիքով:

Հրուշ Մնոյանը տեսանյութը հրապարակել է ինստագրամյան իր էջում և կից պարզաբանել.

«Կարծում եմ, շատ թույլ էին հարցերս Գոռի համար, մյուսը ավելի «անհարմար» կլինի…»:

«Ես նախկին չեմ ունեցել». Գոռ Հակոբյանն ու Հրուշ Մնոյանը ինստագրամյան թրենդ են նկարել

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ կնահանջի անոմալ տաք եղանակը․ Սուրենյան

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ցավն իմ ներսում է, բայց չեմ կոտրվում, ինձ միշտ ձիգ ու զգաստ եմ պահում». մայոր Արա Զաքարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին Ջրականում. Լուսանկարներ

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բայց ես չէի կարող և չէի էլ ուզում վերադառնալ։ Մի օր ես հրապարակայնորեն կպատմեմ՝ ինչու

09/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսկ ինչո՞ւ չկազմակերպել բանավեճը․ Ինչքա՞ն կարելի է ստի վրա իրականություն կառուցել

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊԵԿ-ը տուգանել է Երեմյաններին

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկաններ են հեռացվել աշխատանքից

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիսում հեչ պարտադիր չէ, որ իրենք ճանաչեն իրենց քոլեջի տնօրենին․ Արտաշես Թորոսյան

10/10/2025 infomitk@gmail.com