10/10/2025

ՊԵԿ-ը տուգանել է Երեմյաններին

10/10/2025

Պետական եկամուտների կոմիտեն մոտ 8 միլիոն դրամի վարչական տուգանք է սահմանել «Հայր և որդի Երեմյաններ» ընկերության նկատմամբ։

Պարզվել է, որ տարբեր ռեստորաններ և արտադրություններ ունեցող այս ընկերությունը երկար ժամանակ չի գրանցել իր ավելի քան 30 աշխատակցի՝ խուսափելով հարկային պարտավորություններից։

