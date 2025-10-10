ՊԵԿ-ը տուգանել է Երեմյաններին

Պետական եկամուտների կոմիտեն մոտ 8 միլիոն դրամի վարչական տուգանք է սահմանել «Հայր և որդի Երեմյաններ» ընկերության նկատմամբ։
Պարզվել է, որ տարբեր ռեստորաններ և արտադրություններ ունեցող այս ընկերությունը երկար ժամանակ չի գրանցել իր ավելի քան 30 աշխատակցի՝ խուսափելով հարկային պարտավորություններից։
