10/10/2025

Տեր Արամը և Տեր Տարոնը չեն ներկայացել կարգապահական նիստին

infomitk@gmail.com 10/10/2025 1 min read

Մայր Աթոռի Պարգևների շնորհման և կարգապահական հարցերի հանձնախումբը գումարեց իր հերթական նիստը՝ քննելու եկեղեցականներին առնչված ինչպես կարգապահական, այնպես և պարգևներ շնորհելու հարցեր։ Օրակարգում նախատեսված էր նաև հանդիպում Տ․ Արամ քհն․ Ասատրյանի և Տ․ Տարոն քհն․ Հունանյանի հետ։

Նկատի ունենալով, որ քահանա հայրերը չեն ներկայացել նիստին, հնարավոր չի եղել իրականացնել ամբողջական քննարկում։

Լիահույս ենք, որ քահանա հայրերը անդրադարձ կունենան, կվերադառնան կանոնական դաշտ և կներկայանան Սուրբ Էջմիածին՝ հանդիպելու Հանձնախմբի անդամների հետ։

Պարույր ավագ քահանա Ավետիսյան

Պարգևների շնորհման և կարգապահական հարցերի հանձնախմբի գործավար

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին  

Բաց մի թողեք

1 min read

Անդրանիկ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել է «Ալֆա» ջոկատի հրամանատարին

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ թվով ձերբակալություններ Մերձավանում՝ Գրիգորյան – Ախտոյան հակամարտությունը

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմպիչմենթի գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր

09/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«ԴիջիԹեք 2025»-ի մեկնարկը տրված է. Լուսանկարներ

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Արամը և Տեր Տարոնը չեն ներկայացել կարգապահական նիստին

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր չէ, Փաշինյանն ու Ալիևը՝ քաշվեցին

10/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասում էի՝ Նիկոլ Վովաևիչը առանց մեզ ոչ մի տեղ չի գնա․ Լուկաշենկոն՝ Ալիևին, Նիկոլն արձագանքել է

10/10/2025 infomitk@gmail.com