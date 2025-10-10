Տեր Արամը և Տեր Տարոնը չեն ներկայացել կարգապահական նիստին

Մայր Աթոռի Պարգևների շնորհման և կարգապահական հարցերի հանձնախումբը գումարեց իր հերթական նիստը՝ քննելու եկեղեցականներին առնչված ինչպես կարգապահական, այնպես և պարգևներ շնորհելու հարցեր։ Օրակարգում նախատեսված էր նաև հանդիպում Տ․ Արամ քհն․ Ասատրյանի և Տ․ Տարոն քհն․ Հունանյանի հետ։
Նկատի ունենալով, որ քահանա հայրերը չեն ներկայացել նիստին, հնարավոր չի եղել իրականացնել ամբողջական քննարկում։
Լիահույս ենք, որ քահանա հայրերը անդրադարձ կունենան, կվերադառնան կանոնական դաշտ և կներկայանան Սուրբ Էջմիածին՝ հանդիպելու Հանձնախմբի անդամների հետ։
Պարույր ավագ քահանա Ավետիսյան
Պարգևների շնորհման և կարգապահական հարցերի հանձնախմբի գործավար
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Բաց մի թողեք
Անդրանիկ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել է «Ալֆա» ջոկատի հրամանատարին
Մեծ թվով ձերբակալություններ Մերձավանում՝ Գրիգորյան – Ախտոյան հակամարտությունը
Իմպիչմենթի գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր