Փաշինյանը Պուտինն ու Ալիևը՝ հանց սիամական զույգեր, նորից միասին են

Դուշանբեում ընթանում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմով նիստը, որին ի թիվս այլոց, մասնակցում են նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։
Հանդիպմանը ելույթ է ունեցել Ալիևը, փոխանցում են այդ երկրի ԶԼՄ-ները:
Տաջիկստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների կայուն զարգացումը հիմնված է եղբայրության, բարեկամության և փոխադարձ աջակցության վրա և ունի հետագա զարգացման մեծ ներուժ։
Այս մասին հայտարարել է Ալիևը՝ ելույթ ունենալով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի փակ նիստում։
Նա շնորհակալություն է հայտնել ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներին՝ Լաչին /օկուպացված հայկական Բերձոր – խմբ./ քաղաքին այս տարվա ԱՊՀ մշակույթի մայրաքաղաք ճանաչելուն աջակցելու համար.
«Այս հունիսին Լաչինում տեղի ունեցավ «ԱՊՀ մշակույթի մայրաքաղաքի տարվա» բացման արարողությունը, որի ընթացքում ներկայացվեց տեղեկատվություն այս հին ադրբեջանական հողի պատմության և մշակութային ժառանգության մասին։ Միջոցառման հյուրերը անձամբ ականատես եղան Լաչինի արագ վերածննդին 30-ամյա հայկական օկուպացիայից ազատագրվելուց հետո։
Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում լիովին ավերված քաղաքը վերածվել է ամենագեղեցիկ և բնակելի քաղաքներից մեկի»։
Ադրբեջանի ղեկավարը նաև Համագործակցության կյանքում կարևոր իրադարձություն է համարել այս տարվա սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 8-ը Ադրբեջանում անցկացված 3-րդ ԱՊՀ խաղերը.
«Խաղերի կենտրոնը Գյանջա / հայկական պատմական Գանձա-խմբ./ հին քաղաքն էր՝ 12-րդ դարի մեծ ադրբեջանցի բանաստեղծ և մտածող Նիզամի Գյանջավիի ծննդավայրը։ Գյանջայից բացի, ադրբեջանական վեց այլ քաղաքներ՝ Գաբալան, Գյոյգյոլը, Եվլախը, Մինգեչաուրը, Խանքենդին /Արցախի օկուպացված մայրաքաղաք Ստեփանակերտը – խմբ./ և Շեքին, հյուրընկալել են 13 երկրներից ավելի քան 1600 մարզիկներ։
Նման միջոցառումները ամրապնդում են բարեկամությունն ու համագործակցությունը ԱՊՀ-ի շրջանակներում և դրանից դուրս, նպաստում են հավասարության, փոխադարձ շահերի հաշվի առնելու և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների ամրապնդմանը»։
