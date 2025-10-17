17/10/2025

Խոսքի համար պատժելը իշխանության «նորման» է դառնում

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

«Խոսքի համար պատժելը իշխանության «նորման» է դառնում. փաստաբան է ձերբակալվել:

Շենգավիթի դատարանի բակից այսօր ձերբակալվել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը, ով սոցիալական ցանցում քննադատել էր քննիչներին, դատավորներին ու դատախազներին։

Նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում՝ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 490-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ «պաշտոնատար անձանց մասին արատավորող տեղեկություն հրապարակելու» մեղադրանքով։

Այս պատմությունը լակմուսի թուղթ է, որը բացահայտում է մեր պետության իրավաքաղաքական իրավիճակը։

Անկախ նրանից՝ Կոչուբաևի գրառումն ընդունելի է, թե ոչ, այն շարունակում է մնալ խոսքի ազատության դաշտում։ Քաղաքացուն ազատությունից զրկել կարծիք արտահայտելու համար նշանակում է վերջնականապես խաթարել ժողովրդավարական պետության հիմքերը։

Փաստաբանը դատական համակարգում քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության վերջին հույսն է։ Երբ հենց փաստաբանն է դառնում իշխանության ճնշման թիրախ, դա ուղերձ է ողջ փաստաբանական ինստիտուտին՝ լռելու կամ հետապնդման ենթարկվելու սպառնալիքով։

Փաստաբանական ինստիտուտը իշխանությունից անկախ գործող եզակի կառույցներից է։ Դրա նկատմամբ ճնշումն ակնհայտորեն միտված է արդարադատության համակարգի վերջնական «զավթմանը»՝ իրավական դաշտի լիակատար վերահսկողության հաստատման համար։

Երբ լրագրողին դատում են «սուտ տեղեկություն տարածելու» համար, հոգևորականին՝ «իշխանության զավթման կոչերի» համար, իսկ փաստաբանին՝ քննադատության համար, այլախոհությունը փաստացի վերածվում է հանցագործության։ Սա այլևս առանձին դրվագ չէ, այլ հետևողական գործընթաց՝ ժողովրդավարությունը փոխարինելու ավտորիտար մոդելով։

Ալեքսանդր Կոչուբաևի գործը մասնավոր պատմություն չէ։

Սա զգաստության կոչ է բոլոր մարդկանց, ովքեր դեռ հավատում են, որ կարող են ազատ խոսել և պաշտպանված լինել օրենքով։

Կարծիք արտահայտելու, խոսքի իրավունքի պաշտպանությունը կարևոր է՝ հատկապես 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններ համատեքստում»:

Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է. Ժաննա Ալեքսանյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք. Գեղամ Մանուկյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավաքվում ենք Օպերայի հրապարակում, երթ կլինի․ Նարեկ Կարապետյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպա կպոռանք, բայց ետ-ետ` դեպի Ասիա կերթանք. Օրենքն ընդունել են ու ԵՄ-ից ավելի հեռացել

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ Նոյեմբերյան-Ջուջևան ճանապարհին բախվել են «Mercedes»-ն ու «ՎԱԶ 2107»-ը․ նոր մանրամասներ. Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com