Սկզբից հանձնում ես Արցախի հեկտարներով ցորենի մշակվող դաշտերը, հետո ուրախանում, որ Ադրբեջանով ցորեն ես ներկրելու

Ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովայի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«Էկոնոմիկայի նախարարը ուրախ-ուրախ հայտնում ա, որ այսուհետ Ղազախստանից ցորենը կառնենք Ադրբեջանի ու Վրաստանի միջոցով։
Այսինքն՝ սկզբից հանձնում ես Ադրբեջանին Արցախի հեկտարներով ցորենի մշակվող դաշտերը, չես աջակցում Հայաստանի գյուղատնտեսությանը ինքնուրույն պարենային անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար, հետո ուրախանում ես, որ Ադրբեջանով ցորեն ես երևի կարողանալու ներմուծել։ Իսկ եթե Ալիևի տրամադրությունը տեղը չեղավ, չես կարողանալու։
Հետո սկսելու են ժողովրդի վրա մունաթ գալ, թե բա՝ չեք ուզում սովից մեռնեք, մի բարկացրեք Ադրբեջանին»։
