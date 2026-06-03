ԵՄ-ն չպետք է ընկնի «չինաֆոբիայի» մեջ. Լուսանկար

Բերնդ Լանգեն ասում է, որ առաջնորդները, սակայն, պետք է լուծեն Չինաստանից բխող բազմաթիվ առևտրային խնդիրներ:
ԵՄ առաջնորդները պետք է խուսափեն «չինաֆոբիայի» մեջ ընկնելուց, երբ այս ամիս ուրվագծեն տնտեսական գերտերության հետ գործ ունենալու ծրագիրը, ասել է Եվրախորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն։
ԵՄ-ի և Չինաստանի հարաբերությունների վերաբերյալ առաջին էական քննարկումը, ինչպես սպասվում է, տեղի կունենա այս տարի Բրյուսելի գագաթնաժողովում, երբ ԵՄ առաջնորդները կհանդիպեն հունիսի 18-ին և 19-ին։
«Դռները փակելը իմաստ չունի ո՛չ տնտեսապես, ո՛չ էլ քաղաքականապես», – Euractiv-ի Reporter-ի գլխավոր տեղեկագրին տված հարցազրույցում ասել է գերմանացի բարձրաստիճան սոցիալ-դեմոկրատը։
Այնուամենայնիվ, նա ասել է, որ ներկայիս հարաբերություններում կան «որոշ խնդիրներ»՝ հղում անելով Պեկինի կողմից իր արժույթի թերագնահատմանը, անարդար առևտրային գործելակերպին և համաշխարհային ավտոմեքենաների արտահանման աճին։
ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ գագաթնաժողովի քննարկման նպատակը կլինի «ընդհանուր հասկացողություն» ձևավորել այն մասին, թե ինչպես արձագանքել անարդար համաշխարհային բիզնես մրցակցությանը, «հատկապես միջազգային խաղացողների, ինչպիսին է Չինաստանը»։
Սակայն եվրոպական եզրակացությունների նախնական նախագծում չի հիշատակվում Չինաստանը, ինչը ենթադրում է, որ առաջնորդները ավելի լայն քննարկում կունենան միայն «մրցունակության և համաշխարհային տնտեսական մարտահրավերների» վերաբերյալ և կքննարկեն «գլոբալ մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունները»։
Լանգեն ընդգծեց, որ Չինաստանից բխող տնտեսական խնդիրների շարք կա։ «Իրականում մեծ խնդիր է անվտանգության և կիբերանվտանգության հարցը», – հավելեց նա։ «Մենք պետք է ավելի խիստ լինենք»։
Նա նաև ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է պակաս կախված լինի Չինաստանից ռազմավարական ներմուծման, ինչպիսիք են կարևորագույն հումքը, համար։
Ժամանակները «փոխվում են»
Լանգեն, որը անցյալ շաբաթ այցելեց Հարավային Աֆրիկա, ասաց, որ այն ձևը, որով Չինաստանը «ոչնչացրել է» աֆրիկյան երկրի տեքստիլ արդյունաբերությունը, փոխել է հաշվարկը։
Պրետորիան տարիներ շարունակ կարծում էր, որ Չինաստանը իդեալական հակագաղութային տերություն է, բայց երկրները, որոնք երկար ժամանակ ձգտում էին չմիանալու, միավորվում են ԵՄ-ի շուրջ՝ որպես կայունության փարոս, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն խափանում է համաշխարհային առևտրային քաղաքականությունը, ասաց նա։
Շատ երկրներ, ինչպիսին է Ինդոնեզիան, վերանայում են այն հարցը, թե «ով է իրականում հուսալի», – ասաց Լանգեն։
Եվրոպացի հանձնակատարները անցյալ շաբաթ փակ դռների հետևում քննարկում են անցկացրել Չինաստանի վերաբերյալ՝ նշելով, որ «առևտրային և ներդրումային հարաբերությունների ներկայիս վիճակը կայուն չէ»։
Չինաստանին հակազդելու միջոցառումները ԵՄ մակարդակով հետաձգվում են Գերմանիայի և Իսպանիայի կողմից, որոնք երկու երկրներ են, որոնք սերտ առևտրային կապեր ունեն Չինաստանի հետ։
ԵՄ դիվանագետներն ու պաշտոնյաները Չինաստանի առևտրային մեղմ ուժը համարում են խաթարված Ռուսաստանին երկրի աջակցության պատճառով, ինչը դժվար քաղաքական մթնոլորտ է ստեղծում եվրոպացի առաջնորդների համար Պեկին այցելելու համար։
Բաց մի թողեք
Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը
Թրամփի վարչակազմը առաջարկում է 10 տոկոս սակագին սահմանել Կանադայի, Մեքսիկայի և ԵՄ-ի համար հարկադիր աշխատանքի պատճառով
Ինչ են քննարկել հայ և թուրք գործարարները Կարսում. Լուսանկար