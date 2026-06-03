Թրամփի վարչակազմը առաջարկում է 10 տոկոս սակագին սահմանել Կանադայի, Մեքսիկայի և ԵՄ-ի համար հարկադիր աշխատանքի պատճառով

Նախագահի առևտրային խորհրդականը նաև առաջարկել է 12.5 տոկոս սակագին սահմանել տասնյակ այլ երկրների համար: Մաքսային դրույքաչափերը դեռևս վերջնական չեն։
Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է վերականգնել 10 տոկոս սակագին հիմնական առևտրային գործընկերների, այդ թվում՝ Եվրամիության և Կանադայի համար, միաժամանակ ավելի բարձր սակագնով հարվածել մյուսներին՝ հղում անելով հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ մտահոգություններին։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակը այդ առաջարկները ներկայացրել է երեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակված զեկույցի շրջանակներում, որը ներառում է 60 առևտրային գործընկերների վերաբերյալ իր հետաքննության արդյունքները՝ հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքներն արգելող օրենքներ չկիրառելու և չկիրառելու վերաբերյալ։ Սա երկու լայնածավալ առևտրային հետաքննություններից մեկն է, որը վարչակազմը սկսել է այս գարնանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլոբալ սակագները վերականգնելու նպատակով, որոնք փետրվարին չեղյալ էին հայտարարվել Գերագույն դատարանի կողմից։
«Մեր ամենակարևոր առևտրային գործընկերների կողմից հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքների ներմուծման հարցը լուծելու ձախողումը անընդունելի է», – գրավոր հայտարարության մեջ ասել է ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը։ «Սա ստեղծում է մի դինամիկա, որտեղ ամերիկացի աշխատողները ստիպված են մրցակցել համաշխարհային մակարդակով անհավասար խաղադաշտում: Մենք այլևս չենք հանդուրժի այս անհավասարությունը»:
1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժնի համաձայն անցկացված ԱՄՆ առևտրային հետաքննությունը պարզել է, որ վեց երկրներ չեն կարողացել արդյունավետորեն կիրառել հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքներն արգելող գործող օրենքները՝ Կանադան, Էկվադորը, Եվրամիությունը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան և Պակիստանը: Զեկույցում առաջարկվել է 10 տոկոսանոց տուրք:
Այն նույն տուրքը խորհուրդ է տվել ևս ինը երկրների համար, որոնք պարտավորություններ են ստանձնել լուծել հարկադիր աշխատանքի խնդիրը՝ ԱՄՆ-ի հետ ստորագրված առևտրային համաձայնագրերի միջոցով, և Միացյալ Թագավորության համար, որը «մասնակի ռեժիմ է սահմանել» իր մատակարարման շղթաներում հարկադիր աշխատանքը կանխելու համար:
Արդյունքները հրապարակվել են ԵՄ-ի հետ առևտրային հարաբերությունների համար կարևոր ժամանակահատվածում, որն այս ամսվա վերջին քվեարկություն է անցկացնում ԱՄՆ ապրանքների վրա սակագները իջեցնելու վերաբերյալ՝ որպես անցյալ տարվա հուլիսին կնքված համաձայնագրի մաս: Սա նաև որոշ չափով հետաձգում է Կանադայի և Մեքսիկայի համար՝ ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների ֆոնին, որը Հյուսիսամերիկյան առևտրային համաձայնագիր է, որը այս տարի պարտադիր վերանայման է ենթարկվում: Կանադան և Մեքսիկան ստիպված էին ընդունել հարկադիր աշխատանքի վերացմանն ուղղված դրույթներ՝ համաձայն USMCA-ի նախնական համաձայնագրի, որը Թրամփը կնքել էր իր առաջին ժամկետի ընթացքում։
USTR-ի հետաքննության շրջանակներում հետաքննվող մյուս 44 երկրները, այդ թվում՝ Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, բախվելու են 12.5 տոկոս սակագնի դրույքաչափի։
Արդյունքում սակագնի մակարդակը մի փոքր ավելի ցածր կլինի, քան այն, որը Թրամփը սահմանել էր անցյալ տարի՝ Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքի համաձայն։ Սակայն դա նշանակում է ԱՄՆ-ի կողմից ներկայումս գործող ժամանակավոր 10 տոկոս գլոբալ սակագնի համեմատ աճ, որը Թրամփը սահմանել էր Գերագույն դատարանի կողմից իր մյուս պարտականությունները չեղյալ հայտարարելուց հետո։
Վարչակազմը հստակեցրել է, որ 10 տոկոս դրույքաչափը, որը լրանում է հուլիսի վերջին, նախատեսված էր որպես կամուրջ մինչև USTR-ի կողմից 301-րդ բաժնի հետաքննությունների ավարտը։
Հարկադիր աշխատանքի հետաքննությունից բացի, USTR-ը նաև հետաքննում է 15 երկիր՝ արտադրական կարողությունների ավելցուկի պատճառով, այդ թվում՝ Բանգլադեշը, Կամբոջան, Չինաստանը, Եվրոպական Միությունը, Ինդոնեզիան, Ճապոնիան, Մալայզիան, Մեքսիկան, Նորվեգիան, Սինգապուրը, Հարավային Կորեան, Շվեյցարիան, Թայվանը, Թաիլանդը և Վիետնամը։
ԱՄՆ առևտրի և արդյունաբերության նախարարությունը (USTR) խնդրել է գրավոր մեկնաբանություններ ներկայացնել մինչև հուլիսի 6-ը և հանրային լսումներ կանցկացնի հուլիսի 7-ին։
Բաց մի թողեք
Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը
ԵՄ-ն չպետք է ընկնի «չինաֆոբիայի» մեջ. Լուսանկար
Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական նոր սահման