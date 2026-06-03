Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

Վալդիս Դոմբրովսկիսը նշում է, որ եվրոն «իսկապես գլոբալ արժույթի» վերածելը «և՛ անհրաժեշտ է, և՛ անհետաձգելի»։
Անցյալ տարի եվրոյով պարտքի համաշխարհային թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ակտիվացնում է իր միասնական արժույթի միջազգայնացման ջանքերը՝ ԱՄՆ դոլարի հուսալիության վերաբերյալ աճող մտահոգությունների ֆոնին։
Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ եվրոյով համաշխարհային վարկերի և պարտատոմսերի ծավալը 2025 թվականին աճել է մինչև գրեթե 1 տրիլիոն եվրո՝ 30%-ով ավելի, քան 2024 թվականին, և ամենաբարձր մակարդակը՝ 1999 թվականին արժույթի ստեղծումից ի վեր։
ԵԿԲ-ն նաև պարզել է, որ եվրոն դարձել է աշխարհի առաջատար արժույթը կանաչ և կայուն պարտատոմսերի թողարկման մեջ, որի համաշխարհային շուկայական մասնաբաժինը 35%-ից աճել է մինչև 41%՝ դուրս մղելով ԱՄՆ դոլարին, որի մասնաբաժինը 42%-ից նվազել է մինչև 32%։
Այնուամենայնիվ, եվրոյի գլոբալ դերը, որը հաշվարկվել է ԵԿԲ-ի կողմից՝ վերլուծելով արժույթի օգտագործումը լայն ցուցանիշների շրջանակում, աճել է ընդամենը 0.2 տոկոսային կետով հաստատուն փոխարժեքների դեպքում: Եվրոյի 20% գլոբալ բաժինը, չնայած աշխարհում երկրորդ ամենամեծն է, այն դեռևս զգալիորեն զիջում է դոլարին, որի բաժինը մնացել է անփոփոխ՝ 57%:
ԵԿԲ-ն պարզել է, որ եվրոյի բաժինը ընդհանուր պաշտոնական պահուստներում նույնպես մնացել է կայուն՝ 15%: Միևնույն ժամանակ, ոսկու բաժինը 20%-ից աճել է մինչև 27%՝ գերազանցելով ԱՄՆ գանձապետական պարտատոմսերը, որոնք 25%-ից նվազել են մինչև 22%:
«Եվրոյի միջազգային դերը 2025 թվականին չափավոր աճել է… [սակայն] երկարաժամկետ հեռանկարից դիտարկելիս եվրոյի դերը աստիճանաբար, բայց կայուն աճել է», – ասել է ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդը՝ հավելելով, որ արժույթի համաշխարհային բաժինը 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անեքսիայից հետո աճել է 1.5 տոկոսային կետով։
Նա նաև նշել է, որ եվրոն, որն օգտագործվում է ԵՄ 27 անդամ պետություններից 21-ի կողմից, կարծես թե «անվտանգ ապաստան» է ապահովել ներդրողների համար, ովքեր ապաստան են փնտրում ԱՄՆ-ի վերջին ֆինանսական անկայունությունից՝ Դոնալդ Թրամփի կողմից միջազգային առևտրային համակարգի, Դաշնային պահուստային համակարգի և օրենքի գերակայության վրա հարձակումների ֆոնին։
«Կա հնարավորություն եվրոյի համար՝ բարձրացնելու իր համաշխարհային գրավչությունը՝ պայմանով, որ եվրոպացի քաղաքականության մշակողները ստեղծեն անհրաժեշտ պայմանները և խոսքերը գործի վերածեն», – ասել է Լագարդը։
Լագարդի դիտարկումները կրկնելով՝ ԵՄ տնտեսական հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ եվրոն «իսկապես համաշխարհային արժույթի» վերածելը «և՛ անհրաժեշտ է, և՛ անհետաձգելի»։
Նա հավելեց, որ արժույթի միջազգային դերի բարձրացումը կնվազեցնի ԵՄ փոխառությունների ծախսերը և կամրապնդի դաշինքի դիմադրողականությունը ԱՄՆ պատժամիջոցների նկատմամբ։
Դոմբրովսկիսը նաև վերահաստատեց Լագարդի կոչը ԵՄ մայրաքաղաքներին՝ արագացնելու «միասնական, իրացվելի և արդյունավետ» կապիտալի շուկաներ կառուցելու վաղուց ձգձգված ջանքերը՝ համաշխարհային ներդրողներ ներգրավելու համար։
«Եվրոն կարող է… հանդես գալ որպես հավաստի այլընտրանք նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նվազեցնել իրենց ազդեցությունը մեկ գերիշխող արժույթի վրա», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն չպետք է ընկնի «չինաֆոբիայի» մեջ. Լուսանկար
Թրամփի վարչակազմը առաջարկում է 10 տոկոս սակագին սահմանել Կանադայի, Մեքսիկայի և ԵՄ-ի համար հարկադիր աշխատանքի պատճառով
Ինչ են քննարկել հայ և թուրք գործարարները Կարսում. Լուսանկար