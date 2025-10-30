30/10/2025

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարարել էր. «Ես ոչ բոլորին հրահանգներ տալու լիազորություն ունեմ և չեմ կարծում, թե Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, ովքեր պատրաստ են ապօրինի հրահանգներ իրականացնել։ ՀՀ-ում պետական ինստիտուտները գործում են իրենց լիազորությունների և իրենց վերապահված իրավունքների շրջանակում»։

«Փաստերի ստուգման հարթակն» ուսումնասիրել է վերջին ժամանակահատվածում այս կամ այն պաշտոնյային պաշտոններից ազատելու մասին ՀՀ վարչապետի հայտարարությունները ու պարզել, որ նրա այս հայտարարությունը ճիշտ չէ։

2024 թվականի նոյեմբերի 16-ին տեղի էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի՝ SMS հաղորդագրություններով հրաժարականների դեպքը, երբ մեկ օրում պաշտոններից հեռացան 6 պաշտոնյաներ։ Հրաժարական տված պաշտոնյաների շարքում ոչ միայն նրանք էին, ովքեր վարչապետի անմիջական ենթականերն էին և նշանակվում են իր հրամանագրով, այլ նաև վարչապետին ոչ ենթակա Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։

Բարձրագույն դատական խորհուրդը Հայաստանում գործող անկախ մարմին է, որը պետք է երաշխավորի դատավորների և դատարանների անկախությունը։ ԲԴԽ 10 անդամներից 5-ին ընտրում է դատավորների ընդհանուր խորհուրդը, իսկ մյուս 5-ին՝ Ազգային ժողովը։ Այդ 10 անդամները իրենց հերթին իրենց շարքից ընտրում են ԲԴԽ նախագահին։

Ինչպես նկատելի է, ԲԴԽ նախագահի նշանակման կամ ընտրության գործընթացում վարչապետի մասնակցությունը չկա, սակայն վերջինս իրեն իրավունք էր վերապահել նոյեմբերի 16-ին հաղորդագրություն ուղարկել նաև ԲԴԽ այն ժամանակվա նախագահ Կարեն Անդրեասյանին՝ խնդրելով նրան հրաժարական տալ։

SMS հաղորդագրության մասին տեղեկությունը նախ հաստատել է հենց ինքը՝ վարչապետը, այնուհետև այդ մասին խոսել էր նաև Կարեն Անդրեասյանը։

Այսպես, 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ին Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում վարչապետը նշել էր, որ իր նամակը ոչ թե հորդոր է եղել, այլ՝ խնդրանք։  Նույն հարցազրույցում Փաշինյանն ասել էր, որ ինքը նման հորդորով դիմելու քաղաքական, բարոյական իրավունքն ունեցել է։

Ավելի ուշ, 2024 թվականի դեկտեմբերին Կարեն Անդրեասյանը «Սիվիլնեթին» տված իր հարցազրույցում հաստատել էր՝ վարչապետից պաշտոնն ազատելու մասին հեռախոսային հաղորդագրություն է ստացել։

Այս թեմայի համատեքստում շատ կարևոր է նշել նաև Freedom House-ի 2025 թվականի զեկույցը, որտեղ հիշատակվել է Անդրեասյանի հրաժարականը. մասնագետներն այն գնահատել են որպես Սահմանադրության սկզբունքները խախտող և դատական համակարգի անկախությունը խաթարող։

Այսպիսով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ինքը «ոչ բոլորին հրահանգներ տալու լիազորություն ունի» հակասում է իրականությանը. չունենալով Սահմանադրությամբ անկախ մարմնի ղեկավարին հրահանգ տալու լիազորություն՝ նա, փաստացի, այդ մարմնի նախկին ղեկավարին հեռախոսային հաղորդագրությամբ հորդորել-խնդրել է ազատել պաշտոնը։

Հասմիկ Համբարձումյան 

Բաց մի թողեք

1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը տևել է 38 տարի, միլիոնավոր մարդիկ են զոհվել․ Թրամփ

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ «նկուղներում հոգևորականներ են՝ ինչպես Ստալինի ժամանակներում

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«300 դպրոց»-ի խոստումը․ 2025-ը շուտով կավարտվի, սակայն դեռևս իրականացված է ծրագրի 20%-ը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գարիկս հանգիստ էր, խելացի, շուտ կողմնորոշվող, համարձակ». Գարիկ Ավետիսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 17-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ

30/10/2025 infomitk@gmail.com