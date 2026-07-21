21/07/2026

EU – Armenia

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Քիգանը նաև գրել է թերթային սյունակներ, դարձել է առաջին անգլիացի ֆուտբոլիստներից մեկը, որն ունեցել է իր սեփական ապրանքանիշի ֆուտբոլային կոշիկները և թողարկել է «Head Over Heels in Love» հիթային սինգլը։

Երկակի «Ոսկե գնդակի» դափնեկիր ֆուտբոլիստ Քևին Քիգանը, որը եղել է Անգլիայի հավաքականի ավագը և մարզել է այն, ինչպես նաև «Լիվերպուլի» հետ նվաճել է Եվրոպայի գավաթը, մահացել է 75 տարեկանում։

Liverpool striker Kevin Keegan shoots under pressure from QPR defender Ian Gillard during a First Division match in London on 19 October 1974. (AP Photo/Smith, File)

Քիգանը անցյալ ամիս հայտնել է, որ իր մոտ ախտորոշվել է չորրորդ փուլի քաղցկեղ։

«Մեծ ցավով հայտարարում ենք, որ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում», – ասվում է ընտանիքի հայտարարության մեջ։ «Քևինը պայքարում էր քաղցկեղի դեմ և իր վերջին պահերին շրջապատված էր կնոջով և դուստրերով»։

«Երկակի «Ոսկե գնդակի» դափնեկիր Քևինը շատ սիրված ամուսին, հայր և պապիկ էր։ Ընտանիքը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել Քևինի անհավատալի բժշկական թիմին իրենց ողջ աջակցության համար։ Սա չափազանց դժվար ժամանակ է, և նրանք խնդրում են տարածք և գաղտնիություն»։

Քիգանը անընդմեջ երկու անգամ արժանացել է «Ոսկե գնդակի»՝ 1978 և 1979 թվականներին, երբ հանդես էր գալիս Համբուրգում, այնուհետև անվանվել է տարվա լավագույն եվրոպացի ֆուտբոլիստ։ Նա նաև հասել է ևս մեկ եվրոպական գավաթի եզրափակիչ գերմանական ակումբի հետ, որտեղ 1980 թվականին պարտվել է «Նոթինգհեմ Ֆորեսթին»։

Նա Անգլիայի հավաքականի կազմում անցկացրած 63 խաղերում խփել է 21 գոլ և խաղացել է 1982 թվականի աշխարհի առաջնությունում, որը նրա միակ ելույթն էր ֆուտբոլի ամենամեծ մրցաշարում, այն բանից հետո, երբ Անգլիան չկարողացավ որակավորվել 1974 և 1978 թվականների առաջնություններում։

Քիգանը դարձել է ֆուտբոլի առաջին հայտնիներից մեկը։ Նրա ապրանքանիշային պերմը լայնորեն կրկնօրինակվել է Եվրոպայի խաղացողների կողմից, մինչդեռ նա թողարկել է փոփ սինգլ, հայտնվել է սափրվելուց հետո նախատեսված քսուքի գովազդում՝ նախկին ծանրքաշային բռնցքամարտի չեմպիոն Հենրի Քուփերի հետ և դարձել է հայտնի դեմք բրիտանական հեռուստատեսությունում։

1970-ականներին Քիգանի ժողովրդականությունը տարածվել է ֆուտբոլից շատ ավելի հեռու՝ նրան դարձնելով այդ դարաշրջանի սպորտի ամենաճանաչելի դեմքերից մեկը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com