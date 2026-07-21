«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

Քիգանը նաև գրել է թերթային սյունակներ, դարձել է առաջին անգլիացի ֆուտբոլիստներից մեկը, որն ունեցել է իր սեփական ապրանքանիշի ֆուտբոլային կոշիկները և թողարկել է «Head Over Heels in Love» հիթային սինգլը։
Երկակի «Ոսկե գնդակի» դափնեկիր ֆուտբոլիստ Քևին Քիգանը, որը եղել է Անգլիայի հավաքականի ավագը և մարզել է այն, ինչպես նաև «Լիվերպուլի» հետ նվաճել է Եվրոպայի գավաթը, մահացել է 75 տարեկանում։
Քիգանը անցյալ ամիս հայտնել է, որ իր մոտ ախտորոշվել է չորրորդ փուլի քաղցկեղ։
«Մեծ ցավով հայտարարում ենք, որ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում», – ասվում է ընտանիքի հայտարարության մեջ։ «Քևինը պայքարում էր քաղցկեղի դեմ և իր վերջին պահերին շրջապատված էր կնոջով և դուստրերով»։
«Երկակի «Ոսկե գնդակի» դափնեկիր Քևինը շատ սիրված ամուսին, հայր և պապիկ էր։ Ընտանիքը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել Քևինի անհավատալի բժշկական թիմին իրենց ողջ աջակցության համար։ Սա չափազանց դժվար ժամանակ է, և նրանք խնդրում են տարածք և գաղտնիություն»։
Քիգանը անընդմեջ երկու անգամ արժանացել է «Ոսկե գնդակի»՝ 1978 և 1979 թվականներին, երբ հանդես էր գալիս Համբուրգում, այնուհետև անվանվել է տարվա լավագույն եվրոպացի ֆուտբոլիստ։ Նա նաև հասել է ևս մեկ եվրոպական գավաթի եզրափակիչ գերմանական ակումբի հետ, որտեղ 1980 թվականին պարտվել է «Նոթինգհեմ Ֆորեսթին»։
Նա Անգլիայի հավաքականի կազմում անցկացրած 63 խաղերում խփել է 21 գոլ և խաղացել է 1982 թվականի աշխարհի առաջնությունում, որը նրա միակ ելույթն էր ֆուտբոլի ամենամեծ մրցաշարում, այն բանից հետո, երբ Անգլիան չկարողացավ որակավորվել 1974 և 1978 թվականների առաջնություններում։
Քիգանը դարձել է ֆուտբոլի առաջին հայտնիներից մեկը։ Նրա ապրանքանիշային պերմը լայնորեն կրկնօրինակվել է Եվրոպայի խաղացողների կողմից, մինչդեռ նա թողարկել է փոփ սինգլ, հայտնվել է սափրվելուց հետո նախատեսված քսուքի գովազդում՝ նախկին ծանրքաշային բռնցքամարտի չեմպիոն Հենրի Քուփերի հետ և դարձել է հայտնի դեմք բրիտանական հեռուստատեսությունում։
1970-ականներին Քիգանի ժողովրդականությունը տարածվել է ֆուտբոլից շատ ավելի հեռու՝ նրան դարձնելով այդ դարաշրջանի սպորտի ամենաճանաչելի դեմքերից մեկը։
Բաց մի թողեք
«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ
Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ
Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները