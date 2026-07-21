Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները

Ոստիկանությունը տարվա առաջին կեսին ստացել է Ուկրաինայի քաղաքացիների նկատմամբ ենթադրյալ ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների 180 հաղորդում, ինչը ավելի քան 30%-ով ավելի է։
Ազգային ոստիկանության շտաբի կողմից լեհական մամուլին տրամադրված տվյալների համաձայն՝ Լեհաստանում ազգային հողի վրա կատարված հարձակումների թիվը կայուն աճում է։
Այս ամիս արդեն լայնորեն լուսաբանվել է Բելսկո-Բյալայում քաղաքային ավտոբուսում Ուկրաինայից եկած դեռահաս աղջիկների նկատմամբ կատարված անպարկեշտ հարձակումը։ Մեծահասակ տղամարդը բանավոր վիրավորանքներ է հասցրել, սպառնացել և վիրավորել աղջիկներին միայն այն պատճառով, որ նրանք ուկրաիներեն են խոսում։
Եվ սա 2026 թվականի առաջին կեսին ոստիկանությանը հաղորդված 180 միջադեպերից միայն մեկն է։
Հարձակումների վերաբերյալ մտահոգիչ թվեր
Տվյալները ցույց են տալիս, որ Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ ագրեսիայի մասշտաբները կտրուկ աճել են։
2024 թվականին Լեհաստանում բնակվող ուկրաինացիները ներկայացրել են ենթադրյալ ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների 267 հաղորդում։ 2025 թվականին այդ թիվը հասել է 275-ի: 2026 թվականի առաջին կեսին ներկայացված 180 հաղորդումները արդեն իսկ ցույց են տալիս ավելի քան 30% աճ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ և գրեթե 35% աճ 2024 թվականի համեմատ։
Քաղաքական մեղադրանքների խաղ
Քաղաքական գործիչները մեղադրանքներ են փոխանակում այն մասին, թե ով է մեղավոր հարձակումների աճի համար։
Ներքին գործերի և վարչակազմի նախարար Մարցին Կիերվինսկին X-ում գրել է. «Կաչինսկին, Բրաունը և Չարնեկը շատ բան են անում, որպեսզի շագանակագույն ալիքը տարածվի Լեհաստանում: Զոհերը և՛ լեհեր են, և՛ օտարերկրացիներ: Ես ուղերձ ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր սիրահարվել են ատելությանը. ոստիկանությունը միշտ վճռականորեն կարձագանքի: Զրոյական հանդուրժողականություն»։
Ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության խոսնակ Ռաֆալ Բոչենեկն ասել է, որ «Բռնության և ագրեսիայի յուրաքանչյուր ձև, թե՛ ֆիզիկական, թե՛ բանավոր, հատկապես խոցելի մարդկանց, այդ թվում՝ երեխաների նկատմամբ, պետք է միանշանակ դատապարտվի, իսկ մեղավորները՝ պատասխանատվության ենթարկվեն»։
Նա պնդում էր, որ վարչապետ Դոնալդ Տուսկը և ներքին գործերի և վարչակազմի նախարար Մարցին Կյերվինսկին պատասխանատվություն են կրում նման հարձակումների համար. «Դոնալդ Տուսկը և Մարցին Կյերվինսկին ոչ միայն միտումնավոր նվազեցրել են լեհական փողոցներում ագրեսիայի աճը մինչ օրս, այլև անմիջականորեն պատասխանատու են Լեհաստանում հասարակական կյանքի դաժանացման համար»։
Լեհ-ուկրաինական հարաբերությունները վատթարանում են
Ուկրաինացի ակտիվիստ Նատալյա Պանչենկոն, «Կանգնե՛ք Ուկրաինայի հետ Լեհաստանում» կազմակերպությունից, փորձել է մեղմել ուկրաինացիների և լեհերի միջև լարվածությունը Բելսկո-Բյալայում քաղաքային ավտոբուսում դեռահաս ուկրաինացի աղջիկների վիրավորական մեկնաբանությունների դեպքից հետո Facebook-ում արված գրառման մեջ։
«Պետությունը պայքարում է քսենոֆոբիայի դեմ: Լեհաստանը պաշտպանում է օրենքի գերակայությունը: Այստեղ գործում են իրավապահ մարմինները, դատարանները և օրենքը: Ահա թե ինչու մենք պետք է ձգտենք պատասխանատվության ենթարկել անհատ հանցագործին, այլ ոչ թե նրա գործողությունները տարածել ամբողջ ազգի վրա: Ես գիտեմ շատ լեհերի, որոնք տարիներ շարունակ օգնել են Ուկրաինային: (…) Ավտոբուսում գտնվող որևէ հիմար ամբողջ Լեհաստանը չէ: Ինչպես որ ուկրաինացիների շրջանում ցանկացած հանցագործ ամբողջ Ուկրաինան չէ», – գրել է նա:
Բաց մի թողեք
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար
Շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարը մերժում է Հունգարիայի նախագահ դառնալու առաջարկը. Լուսանկար
Թբիլիսիում ուժեղ անձրևը հեղեղել է փողոցները. Լուսանկար