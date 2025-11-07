Ձերբակալվել է էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը:
Տեղեկությունը «Ազատությանը» փոխանցեց նրա եղբայրը՝ Ավետիք Քերոբյանը՝ նշելով, որ խուզարկել են Քերոբյանի տունը:
Թեպետ հրաժարականից անմիջապես հետո Քերոբյանը հայտնվեց իրավապահների ուշադրության ներքո եւ հայտնեցին, որ նա անցնում է կոռուպցիոն չարաշահումների գործով, խոսքը՝ Սիներջի ընկերության վերաբերյալ հայտնի գործն էր, սակայն այս անգամ նրան ձերբակալել են նախարարի գործունեության շրջանին չառնչվող մեղադրանքով՝ տնտեսական բնույթի հանցագործությանը վերաբերող վարույթի շրջանակներում, որը քննվում է ՀՀ քննչական կոմիտեում։
2024-ի փետրվարի 16-ին Քերոբյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց երկամսյա տնային կալանքը, որը եւս երկու ամսով երկարաձգվեց։ Գործով 8 մեղադրյալ կար, որոնցից մի մասը էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներ էին, իսկ մյուս մասը` մասնավոր սեկտորից։
Քրեական գործը կարճվել է 8 մեղադրյալներից 6-ի նկատմամբ (գործուն զղջալու հիմքով)։
