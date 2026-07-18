18/07/2026

EU – Armenia

«Ամերիկան ​​կրկին կարդացած դարձրեք». Վենետիկի ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանին դիմավորեցին բողոքի ցուցանակներով

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Իտալիայում ԱՄՆ դեսպանը Վենետիկ ժամանեց 117 մետրանոց շքեղ զբոսանավի Boardwalk-ով, որն ունի երկու ուղղաթիռի վայրէջքի հրապարակ, երկու լողավազան, լիովին հագեցած սպա և մարզասրահ։

Ցուցարարները ուրբաթ օրը Վենետիկում ԱՄՆ դեսպանի շքեղ զբոսանավը դիմավորեցին փչովի ջրային խաղալիքներով, լողափի գնդակներով և «Venezia non si USA» գրությամբ ցուցանակով, որը բառախաղ է, որը նշանակում է «Վենետիկը չպետք է օգտագործվի»։

Demonstrators hold banners as they gather to protest against U.S. Ambassador Tilman Fertitta's superyacht 'Boardwall' presence in Venice, Friday, 17 July, 2026.

Մի քանի հարյուր ցուցարարներ երթով երթով դուրս եկան Թիլման Ֆերտիտայի ժամանման դեմ՝ կարճ ժամանակով բախվելով ոստիկանության հետ, երբ նրանք մոտեցան նավին։

Ակտիվիստները նրա այցը որակեցին որպես ամերիկյան հարստության և ազդեցության անցանկալի ցուցադրություն այն ժամանակ, երբ շատ իտալացիներ Թրամփի վարչակազմը համարում են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված միջազգային կարգը խաթարող։

Բողոքի ցույցի ժամանակ մարդիկ բարձրացրել են ձեռքերը՝ ցույց տալով, որ խաղաղ են, երբ մոտեցել են ոստիկանության կրկնակի շարքին։ Ոստիկանները վահաններով հետ են մղել նրանց, երբ ցուցարարները հրաժարվել են կանգ առնել, մինչդեռ փչովի խաղալիքներ են նետվել օդ։

Կարճատև բախումից հետո ցուցարարները դեսպանի, քաղաքապետի և ոստիկանության վրա բղավել են «Ամոթ»։

Շրջագայություն Իտալիայի 13 ափամերձ շրջաններով

Ֆերտիտան ուրբաթ օրը ավելի վաղ ժամանել է Վենետիկ՝ խարիսխ գցելով Սուրբ Մարկոսի ավազանում՝ Ամերիկայի անկախության 250-ամյակին նվիրված ափամերձ դիվանագիտական ​​շրջագայության շրջանակներում։

Նրա ժամանելուն պես ցուցարարները պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր՝ «Ամերիկան ​​կրկին կարդացե՛ք» և «Օլիգարխը սաորում»՝ ավանդական վենետիկյան սարդինային ուտեստի՝ սարդինի՝ սաորի նման։

Demonstrators gather to protest against U.S. Ambassador Tilman Fertitta's superyacht 'Boardwall' presence in Venice, Friday, 17 July, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)

Այսպես կոչված «Coastal Diplomacy 250» շրջագայությունը 13 իտալական ափամերձ շրջաններով՝ գերծանրքաշային զբոսանավով, նախատեսված է նշելու «մեր ընդհանուր պատմությունը, մեր տնտեսական գործընկերությունը և մշակութային կապերը, որոնք ԱՄՆ-Իտալիա հարաբերություններն այդքան յուրահատուկ են դարձնում», – ասել է Ֆերտիտտան սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։

Ֆերտիտտան կարճ հայտարարություն է տարածել՝ աջակցելով բողոքի իրավունքին։ «Ես սիրում եմ իտալացիներին, մենք՝ ամերիկացիներս, հարգում ենք խոսքի ազատությունը և խաղաղ բողոքի իրավունքը. Coastal Diplomacy-ն նշում է մեր ազգի հիմնադրումը և այս հիմնարար իրավունքները»։

«Ամբարտավանություն է մտածել, որ նա կարող է անել այն, ինչ ուզում է մի քաղաքում, որն ավելի ու ավելի է հավատարիմ զբոսաշրջության միասնական մշակույթին», – Associated Press-ին ասել է կազմակերպիչ Ստելլա Մորիոնը։

Նա ասել է, որ ցուցարարները նաև դեմ են նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջազգային քաղաքականությանը, այդ թվում՝ Իրանի վրա ԱՄՆ հարվածներին, որոնք, նրա խոսքով, հանգեցրել են էներգակիրների գների կտրուկ աճի։

«Սա քաղաքի և Վենետիկի բոլոր բնակիչների դեմքին ուղղված անթիվ ապտակ է, ովքեր պայքարում են ամսվա վերջին հասնելու համար Թրամփի պատերազմի պատճառով գների բարձրացման պատճառով», – ասել է նա։

Մանրամասները, թե Ֆերտիտտան ում հետ կհանդիպի Վենետիկում, չեն հրապարակվել։ սակայն նա շաբաթ օրը կմասնակցի հայտնի Ռեդենտորե փառատոնին, որը նշում է 1576 թվականին ժանտախտի ավարտը և կավարտվի Սուրբ Մարկոսի ավազանի վրա տոնական հրավառությամբ։

Police officers confront demonstrators gathered to protest against U.S. Ambassador Tilman Fertitta's luxury yacht 'Boardwalk" presence in Venice, Friday, 17 July, 2026.

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տամբովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կյանքից հեռացել է Wildberries-ի յոթ աշխատակից. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com