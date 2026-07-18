«Ամերիկան ​​կրկին կարդացած դարձրեք». Վենետիկի ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանին դիմավորեցին բողոքի ցուցանակներով

Իտալիայում ԱՄՆ դեսպանը Վենետիկ ժամանեց 117 մետրանոց շքեղ զբոսանավի Boardwalk-ով, որն ունի երկու ուղղաթիռի վայրէջքի հրապարակ, երկու լողավազան, լիովին հագեցած սպա և մարզասրահ։
Ցուցարարները ուրբաթ օրը Վենետիկում ԱՄՆ դեսպանի շքեղ զբոսանավը դիմավորեցին փչովի ջրային խաղալիքներով, լողափի գնդակներով և «Venezia non si USA» գրությամբ ցուցանակով, որը բառախաղ է, որը նշանակում է «Վենետիկը չպետք է օգտագործվի»։
Մի քանի հարյուր ցուցարարներ երթով երթով դուրս եկան Թիլման Ֆերտիտայի ժամանման դեմ՝ կարճ ժամանակով բախվելով ոստիկանության հետ, երբ նրանք մոտեցան նավին։
Ակտիվիստները նրա այցը որակեցին որպես ամերիկյան հարստության և ազդեցության անցանկալի ցուցադրություն այն ժամանակ, երբ շատ իտալացիներ Թրամփի վարչակազմը համարում են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված միջազգային կարգը խաթարող։
Բողոքի ցույցի ժամանակ մարդիկ բարձրացրել են ձեռքերը՝ ցույց տալով, որ խաղաղ են, երբ մոտեցել են ոստիկանության կրկնակի շարքին։ Ոստիկանները վահաններով հետ են մղել նրանց, երբ ցուցարարները հրաժարվել են կանգ առնել, մինչդեռ փչովի խաղալիքներ են նետվել օդ։
Կարճատև բախումից հետո ցուցարարները դեսպանի, քաղաքապետի և ոստիկանության վրա բղավել են «Ամոթ»։
Շրջագայություն Իտալիայի 13 ափամերձ շրջաններով
Ֆերտիտան ուրբաթ օրը ավելի վաղ ժամանել է Վենետիկ՝ խարիսխ գցելով Սուրբ Մարկոսի ավազանում՝ Ամերիկայի անկախության 250-ամյակին նվիրված ափամերձ դիվանագիտական շրջագայության շրջանակներում։
Նրա ժամանելուն պես ցուցարարները պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր՝ «Ամերիկան կրկին կարդացե՛ք» և «Օլիգարխը սաորում»՝ ավանդական վենետիկյան սարդինային ուտեստի՝ սարդինի՝ սաորի նման։
Այսպես կոչված «Coastal Diplomacy 250» շրջագայությունը 13 իտալական ափամերձ շրջաններով՝ գերծանրքաշային զբոսանավով, նախատեսված է նշելու «մեր ընդհանուր պատմությունը, մեր տնտեսական գործընկերությունը և մշակութային կապերը, որոնք ԱՄՆ-Իտալիա հարաբերություններն այդքան յուրահատուկ են դարձնում», – ասել է Ֆերտիտտան սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։
Ֆերտիտտան կարճ հայտարարություն է տարածել՝ աջակցելով բողոքի իրավունքին։ «Ես սիրում եմ իտալացիներին, մենք՝ ամերիկացիներս, հարգում ենք խոսքի ազատությունը և խաղաղ բողոքի իրավունքը. Coastal Diplomacy-ն նշում է մեր ազգի հիմնադրումը և այս հիմնարար իրավունքները»։
«Ամբարտավանություն է մտածել, որ նա կարող է անել այն, ինչ ուզում է մի քաղաքում, որն ավելի ու ավելի է հավատարիմ զբոսաշրջության միասնական մշակույթին», – Associated Press-ին ասել է կազմակերպիչ Ստելլա Մորիոնը։
Նա ասել է, որ ցուցարարները նաև դեմ են նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջազգային քաղաքականությանը, այդ թվում՝ Իրանի վրա ԱՄՆ հարվածներին, որոնք, նրա խոսքով, հանգեցրել են էներգակիրների գների կտրուկ աճի։
«Սա քաղաքի և Վենետիկի բոլոր բնակիչների դեմքին ուղղված անթիվ ապտակ է, ովքեր պայքարում են ամսվա վերջին հասնելու համար Թրամփի պատերազմի պատճառով գների բարձրացման պատճառով», – ասել է նա։
Մանրամասները, թե Ֆերտիտտան ում հետ կհանդիպի Վենետիկում, չեն հրապարակվել։ սակայն նա շաբաթ օրը կմասնակցի հայտնի Ռեդենտորե փառատոնին, որը նշում է 1576 թվականին ժանտախտի ավարտը և կավարտվի Սուրբ Մարկոսի ավազանի վրա տոնական հրավառությամբ։
Բաց մի թողեք
Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին
Տամբովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կյանքից հեռացել է Wildberries-ի յոթ աշխատակից. Լուսանկար