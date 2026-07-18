Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

Էնդի Բերնեմը դարձել է Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդը և նոր վարչապետը։
Այս մասին Միացյալ Թագավորությունում իշխող կուսակցության հատուկ համաժողովում հայտարարել է նրա Ազգային գործադիր կոմիտեի ղեկավար Շաբանա Մահմուդը։ Այս մասին հայտնում է bbc.com-ը:
Քաղաքական գործչին աջակցել են 403 լեյբորիստ պատգամավորներից 369-ը և կուսակցության հետ փոխկապակցված բոլոր արհմիությունները։
Բաց մի թողեք
Ում հետ է առաջինը հանդիպելու Մոջթաբա Խամենեին
Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին