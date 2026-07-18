19/07/2026

EU – Armenia

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Էնդի Բերնեմը դարձել է Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդը և նոր վարչապետը։

Այս մասին Միացյալ Թագավորությունում իշխող կուսակցության հատուկ համաժողովում հայտարարել է նրա Ազգային գործադիր կոմիտեի ղեկավար Շաբանա Մահմուդը։ Այս մասին հայտնում է bbc.com-ը:

Քաղաքական գործչին աջակցել են 403 լեյբորիստ պատգամավորներից 369-ը և կուսակցության հետ փոխկապակցված բոլոր արհմիությունները։

Բաց մի թողեք

Ում հետ է առաջինը հանդիպելու Մոջթաբա Խամենեին

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com