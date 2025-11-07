07/11/2025

Մանվել Գրիգորյանի դատավոր դստեր նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի․ Լուսանկար

Բարձրագույն դատական խորհուրդը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Գրիգորյանի նկատմամբ  քրեական հետապնդում սկսելու թույլտվություն է տվել։

Նշենք, որ Նաիրա Գրիգորյանը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դուստրն է։

Նշենք նաեւ, որ քրեական հետապնդում սկսելու թույլտվություն տվել է Բարձրագույն դատական խորհուրդը, նրա լիազորությունները կասեցվել են։

