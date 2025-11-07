07/11/2025

«Օզեմպիկ»-ի արտադրող դեղագործական ընկերության ղեկավարը կորցրել է գիտակցությունը Թրամփի աշխատասենյակում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/11/2025 1 min read

«Նովո Նորդիսկ» ընկերության՝ «Օզեմպիկի» արտադրողի բարձրաստիճան ղեկավար Գորդոն Ֆինդլին, որը կանգնած է եղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետևում, Օվալաձև աշխատասենյակում դեղագործների հետ միջոցառման ժամանակ ուշաթափվել է։

Հանդիպումը հեռարձակել է Fox News-ը, որի լրագրողները նրան նույնականացրել են որպես ընկերության աշխատակից։

Պաշտոնյաները ստիպված էին ընդհատել իրենց ելույթը՝ տղամարդուն օգնություն ցուցաբերելու համար։

Տղամարդու ուշաթափվելուց հետո Թրամփը վեր է կացել սեղանի մոտ գտնվող իր տեղից, իսկ բժիշկը շտապել է օգնել անգիտակից տղամարդուն։

Առողջապահության նախարար Ռոբերտ Ֆ. Քենեդին նույնպես գրասենյակում է եղել:

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հայտարարել է, որ ուշաթափված դեղագործական ընկերության ղեկավարը լավ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուք մեծ առաջնորդ եք, երկնքից ուղարկված պետական գործիչ. Տոկաևը՝ Թրամփին

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամուսիններին Դուբայում սպանել են 500 մլն դոլար գրպանելու պատճառով․ Լուսանկար

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆիլիպիններում զոհերի թիվը հասել է 188-ի, ինչ է կատարվում․ Լուսանկար

07/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանի 28 փողոցներում լուսավորության ծրագիրը կատարվել է ընդամենը 35 տոկոսով

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուշագրավ բացահայտում․ Պեսկովի նախապապը Բաքվի 26 կոմիսարներից է եղել

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. բախվել է 3 մեքենա. կան զոհ և 2 վիրավոր․ Լուսանկարներ

07/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալ «Միսս Տիեզերք» մրցույթի ժամանակ. փոխնախագահը հեռացվել է՝ Մեքսիկայի մասնակցին վիրավորելու համար. Լուսանկար

07/11/2025 infomitk@gmail.com