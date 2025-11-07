«Օզեմպիկ»-ի արտադրող դեղագործական ընկերության ղեկավարը կորցրել է գիտակցությունը Թրամփի աշխատասենյակում․ Լուսանկար

«Նովո Նորդիսկ» ընկերության՝ «Օզեմպիկի» արտադրողի բարձրաստիճան ղեկավար Գորդոն Ֆինդլին, որը կանգնած է եղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետևում, Օվալաձև աշխատասենյակում դեղագործների հետ միջոցառման ժամանակ ուշաթափվել է։
Հանդիպումը հեռարձակել է Fox News-ը, որի լրագրողները նրան նույնականացրել են որպես ընկերության աշխատակից։
Պաշտոնյաները ստիպված էին ընդհատել իրենց ելույթը՝ տղամարդուն օգնություն ցուցաբերելու համար։
Տղամարդու ուշաթափվելուց հետո Թրամփը վեր է կացել սեղանի մոտ գտնվող իր տեղից, իսկ բժիշկը շտապել է օգնել անգիտակից տղամարդուն։
Առողջապահության նախարար Ռոբերտ Ֆ. Քենեդին նույնպես գրասենյակում է եղել:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հայտարարել է, որ ուշաթափված դեղագործական ընկերության ղեկավարը լավ է։
