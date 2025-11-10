Աբովյանում երիտասարդ է դանակահարվել

Նոյեմբերի 10-ին՝ ժամը 17։17-ին, ոստիկանություն զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, որ Աբովյան քաղաքի «Կինոյի շենքի» հատվածում դանակահարված, արնահոսող քաղաքացի կա։
Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Ոստիկանությունը ժամանել է դեպքի վայր։
Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։
