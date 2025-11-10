10/11/2025

Աբովյանում երիտասարդ է դանակահարվել

infomitk@gmail.com 10/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 10-ին՝ ժամը 17։17-ին, ոստիկանություն զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, որ Աբովյան քաղաքի «Կինոյի շենքի» հատվածում դանակահարված, արնահոսող քաղաքացի կա։

Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Ոստիկանությունը ժամանել է դեպքի վայր։

Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։

