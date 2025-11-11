11/11/2025

Ինչում է մեղադրվում Մանվել Գրիգորյանի դատավոր դուստրը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/11/2025 1 min read

ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր (լիազորությունները կասեցված են) Նաիրա Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով, այս մասին ասացին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

Ն․ Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական ակտ կայացնելու, ինչպես նաև՝ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու կամ լիազորություններն անցնելու հոդվածներով․ «Ի պատասխան ձեր հարցմանը՝ հայտնում ենք, որ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում դատական իշխանության ներկայացուցչին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 482-րդ հոդվածի 1-ին մասով»։

Նրա նկատմամբ որպես համակցված խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքն ու գրավը։

Օրեր առաջ, ինչպես տեղեկացրել ենք, ԲԴԽ-ն բավարարել էր Գլխավոր դատախազության միջնորդությունը եւ տվել համաձայնություն՝ հարուցելու քրեական հետապնդում, ինչից հետո իրավապահները մեղադրանք ներկայացրին դատավորին:

Նշենք, որ Նաիրա Գրիգորյանը գեներալ Մանվել Գրիորյանի դուստրն է:

Ինչում է մեղադրվում Մանվել Գրիգորյանի դուստրը

Բաց մի թողեք

1 min read

Աբովյանում երիտասարդ է դանակահարվել

10/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղակերտի դպրոցի ՔՊ-ական տնօրեն Անուշ Համբարձումյանը ձերբակալվել է` կաշառք բաժանելու կասկածանքով․ Լուսանկար

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տղամարդը ծեծի է ենթարկել կնոջը և նրա հորը

09/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ստեփան Ասատրյանը (նախկին տեր Արամ) ստում է

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինտրինգներ Կրեմլում, մատաղացուն՝ Լավրովը կլինի

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանից Թուրքիա մեկնող ինքնաթիռը կործանվել է Վրաստանում

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է հրաժարվել Հայաստան այցելել Թրամփ կրտսերը․ Լուսանկար

11/11/2025 infomitk@gmail.com