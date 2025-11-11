11/11/2025

Ինչու է հրաժարվել Հայաստան այցելել Թրամփ կրտսերը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/11/2025 1 min read

Երեկ Արման Բաբաջանյանն իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված տեսանյութում հայտնել էր, որ չեղարկվել է նոյեմբերի 12-ին նախատեսված Դոնալդ Թրամփ կրտսերի այցը Հայաստան:

Մենք գրել էինք, որ դա մասնավոր այց է եւ ոչ մի կապ չունի իշխանությունների հետ, թեեւ հանդիպումներ նախատեսված էին։

Մեր աղբյուրը պնդում է, որ ամերիկացի հայտնի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին Սամվել Կարապետյանի եղբորորդու՝ Նարեկ Կարապետյանի տված հարցազրույցից հետո Հայաստանի իշխանությունների կողմից Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումների մասին լուրերը ԱՄՆ պահպանողական շրջանակներում աղմուկ են առաջացրել:

Դոնալդ Թրամփ կրտսերը իր աղբյուրների միջոցով եկեղեցու դեմ հարձակման մասին փաստերի իսկության հաստատումը ստանալուց հետո որոշել է հրաժարվել Հայաստան այցից և գործող իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից:

Հիշեցնենք, օրեր առաջ տեղեկություններ էին տարածվել, որ նոյեմբերի 12-ին ԱՄՆ նախագահի ավագ որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը այցելելու է Հայաստան: Այցի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի որդին պետք է մասնակցեր նաև, այսպես կոչված, աղոթքի նախաճաշին, որը նախաձեռնել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը եւ որի ընթացքում էլ նախատեսված էր Թրամփ կրտսերի հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ:

Ինչու է հրաժարվել Հայաստան այցելել Թրամփ կրտսերը

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր զիջումների նախապատրաստական նոր փուլ է սկսվել

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի՞թե այդ բարձրաստիճան զինվորականներն արժանի են նման քամահրական վերաբերմունքի

10/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը սկսել է իր աշխատասենյակ «բերման ենթարկել» մարզպետներին, որտեղ է հոգնայի փուչիկը

09/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ստեփան Ասատրյանը (նախկին տեր Արամ) ստում է

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինտրինգներ Կրեմլում, մատաղացուն՝ Լավրովը կլինի

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանից Թուրքիա մեկնող ինքնաթիռը կործանվել է Վրաստանում

11/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է հրաժարվել Հայաստան այցելել Թրամփ կրտսերը․ Լուսանկար

11/11/2025 infomitk@gmail.com