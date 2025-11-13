13/11/2025

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/11/2025 1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել, այս գրությամբ պաստառը հայ երկրպագուները պարզել են Հայաստան-Հունգարիա խաղի ժամանակ:

Հիշեցնենք, որ 2004 թվականի փետրվարին Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին գիշերը քնած ժամանակ կացնահարել էր ադրբեջանցի զինվորական Ռամիլ Սաֆարովը, ով հետագայում արտահանձնվեց Ադրբեջանին։

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի նախավերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում 0։1 հաշվով պարտվեց Հունգարիայի հավաքականին։

33-րդ րոպեին աչքի ընկավ հունգարական «Ֆերենցվարոշի» 31-ամյա հարձակվող Բարնաբաշ Վարգան, որին գոլային փոխանցում կատարեց Անգլիայի չեմպիոն «Լիվերպուլի» 25-ամյա կիսապաշտպան Դոմինիկ Սոբոսլաին։

F խմբում Հայաստանի թիմը 3 միավորով վերջինն է և զրկվեց երկրորդ տեղ բարձրանալու և անցումային հանդիպումներում եզրափակիչ մրցաշարի ուղեգրի համար պայքարելու հնարավորությունից։ Հունգարիան 8 միավորով երկրորդն է։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԻՏՔ.am-ի հարցման արդյունքները․ Էջմիածնում ում են ընտրելու նոյեմբերի 16-ին

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 13-ի աստղագուշակ․ Ազատորեն առաջարկեք ոչ ավանդական լուծումներ

12/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com