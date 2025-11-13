Տիգրան Գալստյանն ազատ է արձակվել, ձերբակալվել է Դավիթ Ֆիդանյանը․ Լուսանկարներ

«Սրբազան պայքարի» գործով անցնող գործարար Տիգրան Գալստյանի կալանքը փոխվեց և կիրառվեց համակցված խափանման միջոց՝ բացակայելու արգելքով և վարչական վերահսկողություն։
«Նախորդիվ նշված կալանքի հիմքերը նվազել են կալանքի ժամանակը լրանալուց` 2025 թվականի նոյեմբերի 25–ից հետո, մեղադրյալի նկատմամբ համակցված կիրառել խափանման միջոցներ՝ բացակայելու արգելքը և վարչական վերահսկողություն»,– վճռեց դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը։
«Արդարադատությանը խոչընդոտելու» տարօրինակ կասկածով ձերբակալվել է նաև «Անտիֆեյք»-ի լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանը։
