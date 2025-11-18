18/11/2025

Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ

Դատախազությունը նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին և «Մարտի 1-ի» գործով քննչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին Հայաստանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ՝ խնդրելով կրկին դիտարկել նախկին մերժումը:

Ազգային ժողովում այս մասին հայտարարել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։

Վահագն Հարությունյանն ու Գևորգ Կոստանյանը մեղադրվում են պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, ապացույցների կեղծման և գործի քննությունը «Մարտի 1»-ի գործը խեղաթյուրելու դրվագներով։

