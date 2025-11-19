19/11/2025

ՆԳ նախարարը հաստատել է նույնականացման քարտի նոր արտաքին տեսքն ու անվտանգային բաղադրիչները

infomitk@gmail.com 19/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 18-ին ՀՀ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Չեխիայի Հանրապետության Օստրավա քաղաքում գտնվող ֆրանսիական IN Group ընկերության արտադրամաս և հաստատել նույնականացման քարտի արտաքին տեսքն ու անվտանգային բաղադրիչները։

Քննարկվել են նաև անձնագրի տվյալների էջի կառուցվածքին և դիզայնին վերաբերող մի շարք տեխնիկական հարցեր։

Նախարարին է ներկայացվել սահմանների կառավարման էլեկտրոնային համակարգերի մոդեռնիզացիոն ուղղություններն ու տեխնիկական լուծումները, անդրադարձ է կատարվել նաև բիոմետրիկ համակարգի ներդրման ընթացիկ իրավիճակին, զարգացման գործընթացին, սպասվող նորարարություններին։

Նախարարը ծանոթացել է ինչպես նույնականացման քարտերի, այնպես էլ անձնագրերի տպագրության բուն գործընթացին՝ նշելով, որ առաջնահերթություն է կենսաչափական փաստաթղթերի տրամադրման ոլորտում ժամանակակից, անվտանգ և քաղաքացիների համար նոր որակի ծառայությունների մատուցումը։

Ներքին գործերի նախարարությունը մասնավոր գործընկերոջ հետ համատեղ գործադրում է առավելագույն ջանք խոստացված ժամկետում՝ 2026 թվականի երկրորդ կիսամյակում, կենսաչափական փաստաթղթերի արտադրությունը սկսելու համար։

Արփինե Սարգսյանը կարևորել է նաև մասնավոր գործընկերոջ հետ համագործակցությունը ինքնության կառավարման ենթակառուցվածքում նորարարական լուծումների ներդրման և փաստաթղթային անվտանգության մասով և ընդգծել, որ այն էական դեր ունի ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արարատի մարզի Արարատ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում կմասնակցեմ պատարագին. Փաշինյան

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի հայերեն տարբերակը

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի արդարադատության նախարարը և Վրաստանի վարչապետը քննարկել են համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններ․ Լուսանկարներ

18/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳ նախարարը հաստատել է նույնականացման քարտի նոր արտաքին տեսքն ու անվտանգային բաղադրիչները

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բանկից խոշոր չափերով ավազակություն կատարած անձը չի հայտնաբերվել»

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն գաղտնի մշակում է Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու նոր ծրագիր

19/11/2025 infomitk@gmail.com