19/11/2025

Պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ կնքվի վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը. Ֆիդան

infomitk@gmail.com 19/11/2025 1 min read

«Մենք պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ստորագրեն վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը»:

Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը:

«Թուրքիան բազմիցս արտահայտել է իր քաղաքական գիծը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ», – նշել է Ֆիդանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապօրինությունների հետ չենք համակերպվելու․ Լևոն Քոչարյան

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի բանտում պահվող Վիգեն Էուլջեքչյանի վիճակը կտրուկ վատացել է. Լուսանկար

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար՝ Արագածոտնի մարզում․ բախվել են «Nissan Rogue»-ը և «Toyota»-ն․ կա վիրավոր․ Լուսանկար

18/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳ նախարարը հաստատել է նույնականացման քարտի նոր արտաքին տեսքն ու անվտանգային բաղադրիչները

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բանկից խոշոր չափերով ավազակություն կատարած անձը չի հայտնաբերվել»

19/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն գաղտնի մշակում է Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու նոր ծրագիր

19/11/2025 infomitk@gmail.com