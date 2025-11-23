23/11/2025

Ովքեր են այսօր մասնակցելու ուկրաինական հարցով քննարկումներին

23/11/2025

Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Վիթքոֆը մասնակցելու են այսօր՝ նոյեմբերի 23-ին, Ժնեւում կայանալիք Ուկրաինայի հարցով քննարկումներին։

Այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Համաձայն հաղորդման, քննարկումները միտված են լինելու հստակեցնել խաղաղության պլանում տեղ գտած դրույթների ձեւակերպումները՝ նախքան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը։

Ամերիկյան պատվիրակությունը ղեկավարելու է բանակի նախարար, Ուկրաինայի հարցով նախագահ Թրամփի նոր հատուկ ներկայացուցիչ Դենիել Դրիսքոլը։ Ամերիկյան պատվիրակությունը արդեն գտնվում է Ժնեւում։

Հանդիպումները լինելու են ուկրաինական պատվիրակության անդամների հետ։ Քննարկումներին մասնակցելու է նաեւ եվրոպական կողմը, ըստ DPA-ի հաղորդման։

