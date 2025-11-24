Ռուբիոն լքել է Ժնևը․ ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան բանակցությունների արդյունքների մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել

ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան Ժնևում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել։
«2025 թ. նոյեմբերի 23-ին Ժնևում տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպում՝ նվիրված ԱՄՆ-ի առաջարկած խաղաղության պլանին։ Բանակցությունները եղել են կառուցողական, կենտրոնացված և հարգալից՝ ընդգծելով արդար և կայուն խաղաղության հասնելու ընդհանուր հանձնառությունը։
Կողմերը համաձայնել են, որ խորհրդակցությունները չափազանց արդյունավետ են եղել։ Քննարկումները ցույց են տվել դիրքորոշումների համաձայնեցման և հաջորդ քայլերի հստակեցման ուղղությամբ էական առաջընթաց։ Կրկին հաստատվել է, որ ցանկացած ապագա համաձայնագիր պետք է լիովին պահպանի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և ապահովի կայուն ու արդար խաղաղություն։ Բանակցությունների արդյունքում կողմերը մշակել են խաղաղության թարմացված և կատարելագործված շրջանակային փաստաթուղթ։
Ուկրաինական պատվիրակությունը կրկին իր երախտագիտությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների և անձամբ նախագահ Դոնալդ Ջ. Թրամփի հաստատակամ նվիրվածության համար՝ ուղղված պատերազմի և կյանքերի կորուստների դադարեցմանը։
Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են առաջիկա օրերին շարունակել ինտենսիվ աշխատանքը համատեղ առաջարկների վրա։ Գործընթացի առաջընթացին զուգընթաց նրանք կպահպանեն սերտ կապ եվրոպացի գործընկերների հետ։
Վերջնական որոշումները կկայացվեն Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների կողմից։
Կողմերը կրկին ընդգծել են իրենց պատրաստակամությունը՝ համատեղ աշխատելու Ուկրաինայի անվտանգությունը, կայունությունն ու վերականգնումն ապահովող խաղաղության հասնելու ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարության մեջ։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու՝ իրենց առաջարկած պլանի շուրջ բանակցություններում հասնել են «հիմնական առաջընթացի»։ Կողմերը մշակել են «խաղաղության թարմացված շրջանակային փաստաթուղթ»։ Բանակցությունները կշարունակվեն այս շաբաթվա ընթացքում։
Ռուբիոն լքել է Ժնևը և վերադարձել Վաշինգտոն։ «Դեռևս պետք է կատարել որոշ աշխատանք», – ասել է նա ուկրաինական և եվրոպական բանակցողների հետ հանդիպումից հետո։
Պետքարտուղարն ասել է, որ տեխնիկական մակարդակով քննարկումները կշարունակվեն, նաև լավատեսություն է հայտնել, որ «շատ կարճ ժամկետում մենք կհասնենք նպատակին»։
