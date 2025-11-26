Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու

Քիչ առաջ ադրբեջանական haqqin az լրատվականը, հղում անելով թուրքական haber sol org tr կայքին, լուր է տարածել, թե իբր ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը ներգրավված է ՀԷՑ-ը թուրքական ընկերությանը վաճառելու բանակցություններում։
Լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի և ոչ էլ այլ ընկերությունների վաճառքների հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու։
Նկատենք, որ այս նույն լուրը ամիսներ առաջ տարածել էին Սուքիասյանի մասին պարբերաբար ֆեյք լուրեր տարածող , պատվեր կատարող հայկական լրատվականները և նախկին ռեժիմի քարոզիչները։
Հիշեցնենք նաև, որ տարիներ շարունակ նույն լրատվականները նմանատիպ ֆեյք լուրեր դարձյալ տարածել են. այն ժամանակ էլ գրում էին, թե իբր Սուքիասյանը գնելու է Երևանի համալսարանները, որոնք իբր դառնալու էին թուրքական հյուրանոցներ։
Մամուլի խոսնակ Աննա Մկրտչյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
ՆԳՆ-ն՝ Ցուցուլյանի որդու ինքնասպանության փորձի մասին․ Պարտքեր, խաղամոլություն․ Լուսանկար
#Ուղիղ․ Խորհրդարանում քաղբանտարկյալների հարցերով լսումներ են․ Տեսանյութ
5 վիրավոր կա․ Բшխվել են «Mercedes-Benz», «Prado» և «VAZ» մակնիշների ավտոմեքենաները. Լուսանկար